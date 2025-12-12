El primer ministro de Tailandia disuelve el Parlamento y convoca elecciones en medio de las tensiones con Camboya

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha disuelto este viernes el Parlamento y convocado elecciones anticipadas, horas después de apuntar a este movimiento con el fin de "devolver el poder al pueblo", en medio del repunte de la violencia en la frontera con Camboya, que ha dejado esta semana más de una veintena de muertos.

"La Cámara de Representantes se disuelve para celebrar una nueva elección legislativa para los miembros de la Cámara", reza un decreto difundido en la Gaceta Real, el diario oficial de Tailandia.

El texto defiende esta decisión alegando que es la "solución adecuada (...) para obtener un gobierno mayoritario estable (...), de modo que la administración del país pueda seguir funcionando de forma fluida y ordenada" frente al actual gobierno en minoría liderado por Charnvirakul y los "numerosos problemas políticos internos" que enfrenta.

"De continuar esta situación, generará inestabilidad política y afectará la confianza internacional, lo que podría afectar significativamente el sistema económico del país y, en última instancia, provocar una pérdida de confianza pública en el sistema parlamentario y la gobernanza democrática", advierte el escrito.

En esta línea, defiende la acción del gabinete pese a los "numerosos desafíos debido a la incertidumbre generalizada", citando entre sus prioridades la guerra comercial, el impacto de los desastres naturales, la delincuencia transnacional y la necesidad de resolver de forma "urgente" las disputas entre Tailandia y Camboya "mediante mecanismos diplomáticos de negociación adecuados, junto con una sólida defensa nacional".

"El gobierno ha aplicado diligentemente todas las medidas posibles para resolver de manera eficaz y rápida los problemas urgentes del país y se compromete a generar estabilidad, paz y tranquilidad para la nación, impulsando el avance de la gobernanza del país en beneficio del pueblo", recoge.

Elecciones dentro de 45 a 60 días

Se prevé que la cita en las urnas se celebre dentro de 45 a 60 días, puesto que el decreto está aprobado por el rey, Maha Vajiralongkorn.

La decisión fue adelantada horas antes por el propio primer ministro después de que el Partido Popular, la mayor formación política de la oposición, amenazara con presentar una moción de censura contra el gobierno cuando los legisladores han votado en una sesión conjunta para exigir que cualquier enmienda constitucional sea aprobada por un tercio de los escaños.

Anutin juró el cargo como jefe de Gobierno del país asiático a principios de septiembre (hace tres meses), después de que el Parlamento lo eligiera como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional. En la ceremonia prometió celebrar elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses.

Su elección buscaba poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Shinawatra en julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada que tuvo lugar en medio del conflicto desatado entre los dos países con decenas de muertos.