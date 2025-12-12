Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kiev habla este jueves de garantías de seguridad con Europa tras responder a Trump sobre su plan

La administración del presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantendrá este jueves nuevos contactos con la llamada Coalición de los Voluntarios -liderada por los socios europeos de Kiev dispuestos a contribuir a su seguridad tras la guerra-, después de que diera a última hora del miércoles respuesta al plan de paz que propone el presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto.

“Para mañana”, dijo Zelenski en su discurso diario a la nación del miércoles por la noche, “preparamos una reunión de la Coalición de los Voluntarios, más de 30 países trabajan con Ucrania para garantizar la seguridad por tierra, mar y aire”.