Abás pide a Italia que reconozca a Palestina como Estado en su segundo encuentro con Meloni en un mes

Por segunda vez en poco más de un mes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, se han reunido este viernes en Roma. El encuentro, que se ha celebrado en Palazzo Chigi, la sede del Gobierno italiano —donde a media tarde ondeaba la bandera palestina—, ha durado alrededor de una hora, tras la cual la italiana ha acompañado al palestino a Atreju, la fiesta de las juventudes del partido de la mandataria, Hermanos de Italia.

Y desde allí Abás ha aprovechado la ocasión. En particular, el palestino ha mostrado su esperanza en que Italia reconozca a Palestina como Estado. "Queremos construir un único Estado palestino", en el que "las armas solo estén en las manos de las instituciones legítimas", ha dicho. Por eso, "queremos favorecer un proceso electoral", que pueda dar a Palestina "una paz estable y duradera", lo que también ayudará a mantener "en seguridad a la región, al Mediterraneo y a Italia", ha añadido.

Visiblemente satisfecha, Meloni también ha celebrado toda la puesta en escena. "Estoy muy contenta de que Abu Mazen (Mahmud Abás) esté aquí en Atreju; su presencia demuestra cuán central y protagonista ha sido Italia en la difícil crisis de Oriente Próximo y cuánto puede seguir siendo central y protagonista en el difícil camino hacia la paz con la perspectiva de los dos Estados. Y hace justicia a tantas falsedades que hemos escuchado sobre el Gobierno italiano en los últimos dos años", ha afirmado la líder derechista.

Ganar protagonismo

El encuentro tiene lugar en un momento en que los dos líderes están mostrando particular interés en mantener una relación de proximidad. Por su parte, Meloni busca claramente ganar protagonismo en el conflicto palestino. Tanto que la italiana ha solicitado explícitamente que su país tenga un lugar en la mesa de negociaciones para la reconstrucción en Gaza, una petición que podría resultar plausible dada su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En cambio, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha dejado claro repetidamente que quiere que Italia reconozca a Palestina como un Estado. "He renovado mi solicitud", explicó el propio Abás tras su anterior encuentro con la italiana, en noviembre. Este, de hecho, es el segundo encuentro entre Meloni y Abás en pocas semanas. La reunión anterior se celebró en noviembre, cuando, además de encontrarse con la primera ministra italiana, Abás se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con el papa León XIV.