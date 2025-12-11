María Corina Machado: "Venezuela ya ha sido invadida, entre otros por agentes rusos"

"Tengo la esperanza de que Venezuela volverá a ser libre, volverá a ser un faro de esperanza y de democracia", fueron las primeras palabras de María Corina Machado ya en Oslo, pronunciadas apenas 10 horas después de la llegada de la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz a la capital noruega tras un complejo viaje cuyo recorrido, por el momento, no piensa revelar. "Algún día seré capaz de explicarles mi experiencia. Pero por el momento no puede ser", respondió, preguntada sobre cómo había logrado salir de su país para llegar a Oslo. Lo logró con dos días de retraso respecto a sus planes, lo que le impidió llegar a tiempo para pronunciar su discurso de recepción del premio, tarea que asumió su hija Ana Corina Sosa, a la que según sus palabras llevaba dos años sin poder abrazar. Pese a no revelar cómo había logrado salir del país, agradeció la ayuda prestada por "todas aquellas personas que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela.

Su avión aterrizó hacia medianoche en el aeropuerto de Oslo y apenas dos horas y media después apareció Machado en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega, donde fue saludada y vitoreada por las decenas de personas que le esperaban en la calle. A continuación se dejó abrazar, besar e incluso fotografiar por desconocidos, familiares o personas de su entorno, sin distinción, en un ambiente de gran emotividad, entre lágrimas, risas y también gritos de "Venezuela libre".

Sus primeras declaraciones, ya más serena, pero igualmente emocionada, se produjeron a la mañana siguiente, en un breve encuentro con los medios. Fue en una comparecencia junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, quien la felicitó por su valentía y le prometió todo su apoyo, además de recordar a los millones de ciudadanos que forman la diáspora venezolana, precipitada por el régimen de Nicolás Maduro.

"Cortar el flujo"

Machado reiteró ahí su propósito de regresar a Venezuela y esquivó una pregunta sobre si respaldaría una hipotética invasión de su país, como aparentemente se dispone a hacer Donald Trump. "Mi país ya ha sido invadido en múltiples formas. Por agentes rusos, por iranies, por Hizbulá, por Hamás o por bandas crminales que actúan respaldadas por el régimen", afirmó. Es necesario, dijo, "cortar el flujo" de financiación que percibe, asegura, el régimen de Maduro.

La agenda de Machado se había iniciado a primera hora de la mañana, con una visita al Parlamento noruego, donde fue recibida por su presidente, Masud Gharahkhani. De ahí pasó a su encuentro con el primer ministro Store, del Partido Laborista noruego. Ya sobre el mediodía tiene programada la conferencia de prensa que debería haber ofrecido la víspera de la ceremonia del Nobel, pero que fue suspendida en medio de la incertidumbre sobre si lograría llegar a Oslo.