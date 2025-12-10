La opositora venezolana María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará este miércoles en Oslo para recoger el premio de la Paz de este año, confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

"Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy, cuando comience la ceremonia", declaró Harpviken, quien dijo que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, este miércoles en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase la víspera primero su rueda de prensa y finalmente la suspendiese horas después.

"La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", informó entonces la organización en un breve comunicado.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, en la que sería su primera aparición pública desde enero pasado.

Su hermana, Clara Machado Parisca, dijo el martes en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es "estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto".

En la capital noruega se encuentran también su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia mañana por sus dos hermanos.

No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega.

Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el Nobel de la Paz en 2010, nadie acudió a recoger el premio. Se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

En 2022, en cambio, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.

Y cuando lo hizo la iraní Narges Mohammadi, también encarcelada, en 2023, fueron sus hijos quienes viajaron a Oslo a recoger el premio y leer el discurso.

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana.

Entre ellos está Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó el martes a la capital noruega.

También se encuentran ya allí, invitados por la galardonada, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, y se espera también la llegada del jefe de Estado del Paraguay, Santiago Peña, así como la del Ecuador, Daniel Noboa.

Los cuatro presidentes latinoamericanos serán recibidos este miércoles en audiencia por el rey de Noruega, Harald V, tras la ceremonia de entrega del premio y luego se reunirán por separado con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.