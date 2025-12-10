EEUU planea revisar los últimos cinco años de actividad en redes sociales a los turistas que entren en el país

Una de las furibundas críticas de Donald Trump a la Unión Europea es que, supuestamente, "obstaculiza la libertad de expresión" pero su propio Gobierno está adoptando medidas que coartan ese derecho. La última muestra es el plan del republicano de obligar a turistas y visitantes que no necesitan visado y entran a Estados Unidos con la autorización de viaje ESTA a permitir que las autoridades revisen su actividad en redes sociales de los últimos cinco años.

El requerimiento añade las redes sociales como un "elemento de datos obligatorio para la solicitud de ESTA", esa autorización automatizada que usan ciudadanos de 42 países, incluyendo España y otros muchas naciones europeas, así como, por ejemplo, Israel, Australia, Japón, Qatar o Chile. La ESTA, que cuesta 40 dólares y por lo general es válida por dos años, permite al titular entrar múltiples veces en el país con estancias que no superen los 90 días.

El plan, además, incluye que los solicitantes faciliten, "cuando sea factible", otros datos que se consideran de "alto valor", incluyendo números de teléfono personales y de negocios usados en los últimos cinco años y direcciones de correo electrónico de los últimos 10 así como nombres e información de familiares directos (padres, cónyuges, hermanos e hijos).

La propuesta es parte de cambios en el proceso de admisiones de turistas que ha puesto en marcha la oficina de aduanas y fronteras del Departamento de Seguridad Nacional. Se publicó el martes en el Federal Register, el equivalente al Boletín Oficial del Estado, para abrirla a 60 días de comentarios públicos.

Según explica el texto de la propuesta, la medida se adoptará para cumplir una de las órdenes ejecutivas que Trump firmó el primer día de su segunda presidencia, destinada a "proteger EEUU de terroristas extranjeros y otras amenazas de seguridad nacional y seguridad pública". En aquel decreto se estipulaba que el país tenía que asegurar que no permitía la entrada a extranjeros que "alberguen actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales".

"Autocensura"

Farshad Owji, un letrado que fue presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, ha criticado la propuesta como un golpe tanto a la libertad de expresión como a los viajes. "Básicamente la gente se va a autocensurar y evitarán venir a EEUU, algo que afecta al turismo, a los negocios y a la reputación global de EEUU", le ha dicho a 'The Washington Post'.

Desde el grupo de derechos digitales Electronic Frontier Foundation Sophia Coppe también ha alertado de que la medida "exacerbará los daños a las libertades civiles. No se ha demostrado efectiva para encontrar a terroristas y otros malos actores, pero ha afectado a la libertad de expresión y ha invadido la privacidad de viajeros inocentes y de sus colegas, amigos y familiares estadounidenses", le ha dicho a 'The New York Times'.

Antecedentes

Trump ya en su primera presidencia impuso la obligación de dar acceso a redes sociales a todos los solicitantes de visados tanto de inmigrante como de no inmigrante, un requerimiento que según análisis del Centro Brennan para la Justicia afectó a 15 millones de solicitantes por año.

En este segundo mandato del republicano el Departamento de Estado exigió a los solicitantes de visados de estudiante que pusieran sus redes sociales en abierto, sin opción de mantener esas cuentas en privado, y ese requerimiento está a punto de entrar en vigor para los solicitantes de las visas H-1B para trabajadores de alta capacitación.

Varios estudiantes han sido detenidos por expresar apoyo a la causa palestina y en octubre se revocaron visados a seis personas por comentarios en redes sociales criticando a Charlie Kirk, el activista y organizador conservador asesinado. El Gobierno de Trump en marzo expulsó y declaró persona non grata al embajador de Sudáfrica por comentarios críticos con Trump, luego negó un visado al presidente palestino Mahmud Abás para asistir a la Asamblea General de la ONU y canceló visados para los componentes del duo de punk-rap británico Bob Vylan.

Golpe al turismo

Las nuevas medidas pueden dar otro golpe al turismo a EEUU, que ya ha caído desde el retorno de Trump a la presidencia. Un estudio publicado en septiembre por la empresa Tourism Economics predijo que en 2025 descendería la llegada de viajeros internacionales un 8,2% y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló a EEUU como el único país de 184 analizados donde se prevé un descenso del gasto por parte de visitantes extranjeros.

Este mismo miércoles los demócratas en un comité del Senado presentaban un informe que señala en concreto al descenso del cruce de vehículos por la frontera con Canadá, que ha caído el 20%.

La industria de viajes ya ha cuestionado otras medidas y propuestas de Trump, como la idea de cobrar una tasa de 250 dólares a algunos solicitantes de visados. En una carta pública de oposición varios representantes del sector expresaron preocupación porque desincentive a potenciales visitantes internacionales, incluyendo los que tienen previstos viajes para asistir a los partidos en EEUU del Mundial de Fútbol, que el año próximo también combina sedes con México y Canadá.