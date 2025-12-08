Al menos cuarto muertos y una decena de heridos por enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

Al menos cinco personas han muerto y una decena de personas han resultado heridas en los enfrentamientos registrados en las últimas horas a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, una nueva escalada en el histórico conflicto territorial que ha obligado a evacuar a miles de civiles en ambos lados de la divisoria. Entre los fallecidos confirmados se contarían cuatro civiles camboyanos y un soldado tailandés.

Tailandia ha asegurado que siete personas han sufrido lesiones por ataques que atribuyó a militares camboyanos y advirtió de que la cifra podría aumentar. Las autoridades han acelerado el desalojo de civiles en cinco provincias fronterizas, donde el Ministerio de Educación ordenó este lunes el cierre de 641 escuelas “para preservar la seguridad de alumnos y docentes”.

Según Bangkok, su Fuerza Aérea lanzó ataques contra posiciones militares en Camboya después de que un soldado muriera en un intercambio de fuego en torno a las 5.00 de la mañana. Según el Ejército tailandés, la aviación intervino tras constatar que “Camboya había movilizado armamento pesado, reposicionado unidades de combate y preparado elementos de apoyo que podían escalar las operaciones”, lo que, aseguró, “motivó el uso de poder aéreo para disuadir y reducir las capacidades militares camboyanas”.

Mientras, Camboya insistie en que Tailandia abrió fuego primero y que los ataques han provocado heridos, viviendas quemadas y desplazados, sin ofrecer un balance concreto.

Cientos de familias de ambos lados de la frontera han abandonado las zonas de combate a pie o en vehículos. Solo en Tailandia, más de 385.000 residentes de cuatro distritos fronterizos han recibido órdenes de evacuación, y más de 35.000 ya se encuentran en refugios temporales, según datos militares. La oposición camboyana también ha alertado de movimientos de civiles alejándose de la línea de fuego.

Rompen la 'tregua de Trump'

La escalada de este lunes es la más grave desde que Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego en verano y subraya la fragilidad de un conflicto que combina disputas territoriales no resueltas, tensiones políticas internas y un equilibrio regional que vuelve a ponerse a prueba.

Ambos países arrastran más de un siglo de disputas fronterizas en una línea de unos 820 kilómetros trazada por Francia en 1907, cuando Camboya era colonia. El desacuerdo ha provocado periódicamente choques armados, incluidos cinco días de combates en julio —con 48 muertos y unos 300.000 desplazados temporales— y una semana de fuego de artillería en 2011.

Al menos un muerto y una decena de heridos por enfrentamientos entre Tailandia y Camboya / ROYAL THAI ARMY / EFE

Mediación de Malasia

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, mediador clave en el conflicto y presidente de la ASEAN, pidió a ambos países “ejercer la máxima moderación, mantener abiertos los canales de comunicación y aprovechar al máximo los mecanismos existentes” para evitar una nueva escalada. En una publicación en redes sociales, advirtió de que los choques “ponen en riesgo deshacer el trabajo realizado para estabilizar las relaciones entre ambos vecinos” y reiteró que su país está dispuesto a apoyar cualquier medida para “restablecer la calma y evitar nuevos incidentes”.

El estallido de violencia supone un golpe a la frágil tregua alcanzada en octubre en Malasia con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump. Tailandia ya había suspendido de forma temporal su implementación a mediados de noviembre tras un incidente con minas terrestres que derivó en nuevos intercambios de disparos. Desde julio, Bangkok acusa a Camboya de colocar minas recientemente en zonas disputadas, que han herido gravemente a varios de sus soldados, una acusación rechazada por Nom Pen.