Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Merz avisa a Netanyahu de que no anexione Cisjordania; él responde que es "tema de debate"

El canciller alemán, Friedrich Merz, avisó este domingo en Jerusalén al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su país no puede llevar a cabo "ninguna medida" anexionista en el territorio palestino de Cisjordania y el mandatario israelí le contestó que eso es aún "tema de debate".

Merz y Netanyahu dieron una rueda de prensa conjunta durante la visita a Israel del canciller alemán, el primer líder de un gran país europeo en viajar al país desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Netanyahu por su posible implicación en crímenes de guerra en Gaza.

Durante sus palabras introductorias, Merz afirmó rotundo que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania", y abundó en que no se puede producir "ninguna medida formal, política, estructural o de otro tipo que equivalga a una anexión".