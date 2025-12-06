Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

En Directo
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trabajadores de la cadena pública de Portugal critican que Israel permanezca en Eurovisión
Los trabajadores de Radio y Televisión de Portugal (RTP), la cadena pública del país, condenaron este viernes la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en Eurovisión y consideraron "incomprensible" la participación portuguesa el próximo año.
Reunidos en pleno, los trabajadores condenaron la presencia israelí en el concurso "a pesar de la continuación de las acciones militares en Gaza y de las graves violaciones de los derechos humanos ampliamente denunciadas por la comunidad internacional", recogieron en un comunicado.
Bélgica se suma a los países que sí participarán en Eurovisión
La cadena pública belga RTBF ha decidido este viernes que participará en la próxima edición del Festival de Eurovisión en 2026, una confirmación que llega un día después de que los miembros de la Unión Europea de Radiotelevisiones públicas (UER) decidieran por votación que mantendrán a Israel en la competición.
Esta decisión ha hecho que España, Eslovenia, Países Bajos e Irlanda hayan anunciado ya su decisión de no participar en Eurovisión, mientras que otros han confirmado su asistencia. Reino Unido, Alemania, Italia y Francia han confirmado su participación. Los países tienen hasta el 15 de diciembre para comunicar a la UER su decisión.
RTVE califica de "farsa" la votación de la UER que permite a Israel seguir en Eurovisión
El presidente de la radiotelevisión pública española (RTVE), José Pablo López, acusó a Israel de "maniobrar en la sombra durante meses" para estar presente en Eurovisión y califica de "farsa" las votaciones celebradas ayer en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra que permitieron su permanencia en el certamen.
López se manifestó en este sentido en un mensaje a través de la red social X, un día después de que RTVE anunciara la retirada de España de Eurovisión, lo que implica además que la corporación pública no emitirá la final del festival, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.
"Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses. Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos", criticó López.
Treintena de eurodiputados piden "coherencia" a Kallas para dar pasos contra Israel que eviten el "genocidio"
Un grupo de 32 eurodiputados, principalmente de izquierda, pero también verdes y socialdemócratas han reclamado este viernes a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que actúe con "coherencia" para aplicar el deber vinculante de prevenir el "genocidio" en Gaza, instando a que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE. "Europa debe dejar claro que no colaborará ni normalizará la ocupación, la expansión colonial, la violencia y la impunidad", recalcan los parlamentarios en su misiva a la jefa de la diplomacia europea, a la que piden concretamente que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, paso que defendieron España e Irlanda con más vehemencia en el seno de la UE. Pese al alto el fuego pactado a principios de octubre en el marco del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro de Gaza, los eurodiputados insisten en que los gazatíes llevan "sometidos a 789 días de una campaña genocida con el objetivo de destruir Gaza y a su población". Es por ello que defienden que la UE tiene "el deber vinculante de prevenir el genocidio utilizando todos los medios a su alcance" frente a Israel y para proteger a la población civil de violaciones de las leyes de la guerra y otras vulneraciones a sus derechos.
Israel finaliza su operación 'Cinco Piedras' tras diez días de incursiones en el norte de Cisjordania
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el fin de su operación 'Cinco Piedras', lanzada hace diez días en el norte de Cisjordania en el marco del repunte de sus incursiones durante los últimos meses, que se habría saldado con la muerte de seis "terroristas" y la incautación de fondos presuntamente destinados a la "financiación del terrorismo". "La operación 'Cinco Piedras' en el norte de Samaria --nombre bíblico de la parte norte de Cisjordania-- ha sido completada", ha manifestado, antes de destacar que los militares "eliminaron a seis terroristas, arrestaron a decenas de personas buscadas e interrogaron a decenas de sospechosos adicionales". Asimismo, ha añadido que "cientos de miles de shekels destinados a financiar actos terroristas fueron incautados junto con decenas de armas, incluidas pistolas, rifles, fusiles de asalto, municiones y armas blancas" durante la operación, que incluyó "más de 30 bombardeos". El Ejército ha subrayado además que durante las operaciones fueron destruidas las viviendas de "dos terroristas" y ha agregado que las mismas buscan "preservar la libertad de acción de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y evitar que el terrorismo se asiente en la región".
El Ejército de Israel mata a un palestino durante una redada al sur de Nablús, en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado a un palestino durante una redada al sur de la ciudad cisjordana de Nablús, según han denunciado las autoridades palestinas, que han indicado que el hombre ha sido tiroteado cerca de una mezquita. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que el fallecido es Bahaa Abdulrahman Rashed, de 38 años, mientras que fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que fue tiroteado por las tropas israelíes durante una redada en la localidad de Udala. Así, han afirmado que los militares irrumpieron en el centro de la localidad y la antigua mezquita, donde realizaron disparos y lanzaron gases lacrimógenos cuando un grupo de fieles abandonaba el lugar, lo que derivó en enfrentamientos, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.
La FINUL denuncia un ataque por parte de personas no identificadas contra una de sus patrullas en Líbano
La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes un ataque armado perpetrado por personas armadas no identificadas contra una de sus patrullas en el sur del país, así como bombardeos de Israel "en su zona de operaciones", incidentes que se han saldado sin víctimas. La FINUL ha indicado en un comunicado que las tropas de pacificación detectaron el jueves "una serie de bombardeos israelíes en su zona de operaciones en el sur de Líbano", concretamente en las localidades de Maruná, Majadel y Baraashit, que Israel achacó a ataques contra supuestas infraestructuras del partido-milicia chií Hezbolá en la zona. "Esto tiene lugar mientras las Fuerzas Armadas libanesas continúan sus operaciones para controlas las armas e infraestructuras no autorizadas en el sur de Líbano", ha dicho la misión, que ha reseñado que "estas acciones suponen violaciones claras de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad (de la ONU)", pilar del acuerdo de alto el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024. "Instamos a las Fuerzas de Defensa de Israel a que aprovechen los mecanismos de enlace y coordinación a su disposición", ha sostenido, en referencia al mecanismo de supervisión del alto el fuego. "Advertimos a los actores libaneses contra cualquier reacción que pueda agravar aún más la situación", ha señalado.
Israel anuncia el derribo de un dron cargado de armas que cruzó la frontera desde Jordania
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la desarticulación de un supuesto intento de tráfico de armas a través de la frontera con Jordania con el uso de un dron, un suceso sobre el que por ahora no hay detalles y en torno al cual las autoridades jordanas no se han pronunciado. "El centro de vigilancia y control aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificó durante la noche del jueves (...) un dron que cruzó la frontera oriental y penetró en territorio del Estado de Israel, en un intento de llevar a cabo un contrabando de armas", ha dicho en un comunicado. Así, ha manifestado que los militares "impidieron este intento de contrabando" y "localizaron y confiscaron el dron, que portaba nueve pistolas y un gran número de cartuchos". "Las armas fueron entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", ha zanjado.
Israel aumenta su gasto en defensa pese al alto el fuego
Israel ha fijado su presupuesto de defensa para 2026 en 34.630 millones de dólares (29.680 millones de euros) a pesar del alto el fuego para la Franja de Gaza rubricado el pasado 10 de octubre, informó este viernes la oficina del ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.
"Seguiremos actuando con determinación para fortalecer las Fuerzas Defensa de Israel, dar una respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes", afirmó Katz en el texto.
Por su parte, el gabinete del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, indicó que el presupuesto de defensa de 2026 ha experimentado un aumento de 14.553 millones de dólares (12.472 millones de euros) en comparación con 2023, año en que se produjeron los atentados de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.
Trump planea anunciar la composición de Gobierno para Gaza antes de Navidad, según Axios
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza, con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, informó este jueves el medio Axios.
La segunda fase del plan, firmado en octubre, contempla la formación de un gobierno tecnocrático sin presencia de Hamás y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.
