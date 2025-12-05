La India y Rusia fortalecen sus conexiones económicas a pesar de las amenazas de Trump

Narendra Modi abrazó a Vladimir Putin en la pista de aterrizaje y se lo llevó en su vehículo a su residencia para una cena privada. El recibimiento en Delhi ya supuso una victoria para un dirigente que disfruta desmintiendo ese aislamiento que pregona Occidente. No lo está en Asia ni en el Sur Global, el futuro económico del mundo, donde Moscú recupera posiciones de la Unión Soviética.

La visita del presidente ruso, la primera desde que estalló la guerra en Ucrania, coloca a la India ante un sudoku. Llega cuando Donald Trump presiona a Moscú para que firme el alto el fuego y estrangula la financiación de su maquinaria bélica. Y en esa estrategia es clave la India, pertinaz compradora de petróleo ruso, y castigada por ello con unos criminales aranceles por Washington. Modi pretende rebajarlos mientras refuerza su conexión con Moscú, una misión diplomática de incierto éxito.

La reunión de hoy, cerrada con promesas de profundizar la cooperación económica y energética, no emite ninguna fragilidad. La India alivia a Rusia de las sanciones occidentales. Es la primera potencia demográfica y su economía es la que más crece entre las grandes. El comercio bilateral ha ido tradicionalmente muy por debajo del potencial. En 2020 apenas alcanzaba los 8.000 millones de dólares, pero este año fiscal ha trepado hasta los 68.000 millones, gracias a las compras de petróleo ruso, y ambos pretenden que rompa la barrera de los 100.000 millones en 2030.

Unión Económica de Eurasia

Con ese fin han firmado hoy un acuerdo bilateral y, según ha desvelado Putin, preparan una zona de libre comercio entre La India y la Unión Económica de Eurasia, un conjunto de republicas exsoviéticas bajo la influencia de Moscú. Modi persigue una balanza comercial menos desequilibrada y Putin ya ha prometido que comprará más bienes indios. Los sectores farmacéutico, agrícola y textil son los más idóneos para enjuagar el déficit comercial tan pronto Rusia abra su mercado.

"Rusia es un suministrador fiable de recursos energéticos y de todo lo necesario para el desarrollo del sector energético indio. Estamos preparados para seguir asegurando el suministro ininterrumpido de petróleo para el rápido crecimiento de la economía india", ha dicho Putin. Modi ha confirmado que seguirá la cooperación energética.

Los vínculos sinoindios nacen en la Guerra Fría con la ayuda económica e industrial de Moscú a un país necesitado de todo. Tras la guerra de Ucrania, Delhi disfrutó de una cómoda equidistancia, comprando petróleo ruso a precio de ganga sin irritar más de la cuenta a Occidente. La salida de Joe Biden arruinó la estrategia.

Necesidades energéticas

Trump sumó a los aranceles de base del 25 % otros del mismo valor para alzar un muro infranqueable del 50%. Las alusiones al cinismo no han escaseado. Modi ha enfatizado que no tiene más prioridad que su pueblo y las necesidades energéticas de su economía y recordado que Occidente también negocia con Moscú.

Putin, en una reciente entrevista en el medio 'India Today', revelaba que Estados Unidos le compra combustible nuclear para sus centrales. "Si Estados Unidos tiene ese derecho, ¿por qué no lo puede tener India? Es una cuestión que merece ser discutida, incluso con el presidente Donald Trump", dijo.

La India es el tercer consumidor de petróleo del mundo. Antes de la invasión de Ucrania apenas recurría a Rusia para el 2,5 % de sus importaciones globales. Con las sanciones occidentales a Moscú aprovechó, al igual que Pekín, la oportunidad de mercado, y las aumentó hasta el 35 %. La presión estadounidense las ha recortado y pronostican los expertos que este diciembre alcancen su cota más baja de los últimos tres años. La caída coincide con las discusiones arancelarias con Estados Unidos y las últimas fases de la negociación con la UE para firmar un acuerdo comercial.

Armamento

El suministro de armamento también es indispensable para Delhi. La urgencia se hizo más palpable en un enfrentamiento meses atrás con Pakistán en el que los cazas chinos J-35 de última generación comprados por Islamabad abatieron a los indios sin aparente dificultad. Así de imbricada y caprichosa es la geopolítica actual: los aviones de Rusia y China, socios en todo, peleando en el conflicto entre la India y Pakistán. Delhi quiere la entrega cuanto antes de los sistemas de misiles tierra-aire S-400, que la guerra en Ucrania ha retrasado, y de los cazas Su-57 de quinta generación, comparables a los chinos.