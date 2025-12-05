Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Trump planea anunciar la composición de Gobierno para Gaza antes de Navidad, según Axios El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza, con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, informó este jueves el medio Axios. La segunda fase del plan, firmado en octubre, contempla la formación de un gobierno tecnocrático sin presencia de Hamás y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.

Israel, a los países que decidieron boicotear Eurovisión: "Que la desgracia recaiga sobre ellos" El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado este jueves que se "avergüenza" de aquellos países que han decidido "boicotear Eurovisión después de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido apoyar la permanencia del país en el certamen. "Que la desgracia recaiga sobre ellos", ha dicho. "Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de aquellos países que han decidido boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel", ha señalado en la red social X.

Un estudio oficial israelí denuncia abusos y condiciones críticas de presos palestinos Un informe de la Defensoría Pública de Israel publicado este jueves concluyó que las condiciones de los presos palestinos por motivos de seguridad se deterioraron gravemente tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluyendo hacinamiento extremo, hambre y palizas casi diarias para muchos. "Resulta difícil describir con palabras la sensación de hacinamiento extremo, asfixia, frío y calor, y las malas condiciones sanitarias que prevalecen en algunas instalaciones penitenciarias y que caracterizan la difícil experiencia de los reclusos", detalla el documento oficial.

RTVE: "La situación en Gaza hace cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral" RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. (Seguir leyendo)

El presidente de Israel celebra la participación de su país en Eurovisión 2026 El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) este jueves de aceptar las reformas de Eurovision planteadas por la organización y permitir la participación de Israel en el certamen, según un comunicado compartido en sus canales. "Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo, una causa con la que estoy total y activamente comprometido", afirmó en su mensaje Herzog.

Alba Giraldo Israel participará en Eurovisión 2026 y España quedaría fuera Israel finalmente sí que participará en Eurovisión 2026, según han decidido en una votación secreta los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, este jueves en una asamblea general. Las delegaciones han votado la aprobación de la nueva regulación para garantizar "la neutralidad e integridad" de Eurovisión, propuesta por la UER hace dos semanas, y, por tanto, no ha sido necesaria una segunda votación sobre la participación de Israel en el certamen. (Seguir leyendo)

Israel confirma bombardeos a "almacenes de armas de Hizbulá" en el Líbano El Ejército de Israel bombardeó presuntos almacenes de armas del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano este jueves, confirmaron las fuerzas armadas en un comunicado publicado en sus canales oficiales. "Hace poco, las fuerzas de defensa atacaron varias instalaciones de almacenamiento de armas de Hizbulá en el sur del Líbano", reza el comunicado castrense.

"La mayor tensión de la historia" de Eurovisión por Israel El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado este jueves que "la dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia". "Nunca se debería haber llegado a este punto", ha aseverado el máximo responsable de RTVE, en un comentario en X, recogido por Europa Press, con motivo de la celebración este jueves y viernes de la 95ª Asamblea General de UER, que reúne a directores generales y altos dirigentes de las organizaciones miembros de la UER, quienes debatirán sobre la participación de Israel en el próximo Festival de Eurovisión. En este contexto, el presidente de RTVE considera que "las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados" en Eurovisión "se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea".

En Gaza caen menos bombas, pero apenas hay medicamentos: "La situación es trágica" El debilitado sistema sanitario gazatí lucha por atender a los pacientes que cada día inundan los pocos centros médicos que todavía quedan en pie en la Franja, una tarea que se ve frustrada especialmente por la falta de medicamentos y equipos sanitarios. Complementos alimentarios, suero o desinfectantes son suministros médicos básicos que no son fáciles de encontrar en Gaza, donde el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás no ha supuesto la reanudación de la entrada de estos materiales al ritmo anterior a la guerra. "La situación es trágica", se lamenta el doctor Mohamed Abdesalam Mohcin, que cuenta a EFE que no dispone siquiera de los materiales necesarios para realizar una cura simple, como yodo o gasas.