Miles de jóvenes protestan en Alemania en contra del regreso de la mili

Jóvenes de toda Alemania, principalmente estudiantes de secundaria, se declararon este viernes en huelga contra el regreso de un servicio militar que será, en principio, voluntario e incentivado, pero que contempla la opción de un reclutamiento obligatorio si no se logran los objetivos ansiados. "Los viejos quieren la guerra; los jóvenes queremos el futuro", "No al servicio militar" y "Frente al reclutamiento, insumisión", eran algunas de las frases pintadas en las pancartas o coreadas por la columna de centenares de jóvenes que partió de la biblioteca pública del barrio berlinés de Kreuzberg, en dirección hacia el centro de ese distrito. En el camino se les juntaron otros grupos, hasta sumarse en una concentración final. La de Berlín era una entre el centenar de marchas convocadas de norte a sur del país en la llamada "huelga escolar" contra el servicio militar. Tenía un formato similar a las primeras concentraciones del movimiento climático Fridays for Future, que empezaron a formarse en 2018 y que alcanzaron en los años siguientes dimensiones multitudinarias.

La huelga escolar coincidió con la sesión parlamentaria en que fue aprobado el servicio militar planteado por la coalición de Gobierno de conservadores y socialdemócratas del canciller Friedrich Merz. Será voluntario, reiteró el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, que insistió ante la Cámara baja del Parlamento, el Bundestag, en que Alemania sigue así el modelo sueco y de otros países nórdicos. Formalmente el servicio militar obligatorio no quedó abolido en Alemania, sino que se dejó en 2011 en suspenso para facilitar su eventual reactivación en caso de necesidad.

Esa situación de necesidad ha tardado relativamente poco en producirse ante la falta de jóvenes dispuestos a enrolarse, a lo que se ha sumado el imperativo de rearme precipitado por la invasión de Ucrania y las amenazas rusas. El objetivo de Pistorius es incentivar las vocaciones, para lo que se ofrecerá un sueldo de unos 2.600 euros brutos al mes, facilidades para obtener el carnet de conducir a quien preste el servicio durante un año y apoyos a la capacitación profesional. Tendrá una duración de seis meses, prorrogables a criterio del interesado.

Trámites obligatorios

El plan ha topado con el escepticismo de los jóvenes, ya que pese a su etiqueta de voluntario los trámites iniciales son ya obligatorios. Tanto hombres como mujeres recibirán a partir de enero de 2026 un formulario para evaluar su motivación y aptitudes. Para los chicos es obligatorio responder. A partir de ahí se convocará a todos los hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008 a una revisión médica, también obligatoria.

La ley para el nuevo servicio militar obtuvo el respaldo de 323 diputados, frente a 272 en contra y una abstención. El objetivo de Merz es dotar a Alemania del "ejército más poderoso de Europa", tanto en equipamiento como en dotación. Actualmente las Fuerzas Armadas alemanas tienen 181.000 soldados en activo, más 35.000 reservistas. Pistorius quiere alcanzar los 280.000 soldados para 2035, el contingente considerado necesario ante los retos defensivos del país y del conjunto de la OTAN.