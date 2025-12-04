Sánchez apoya la resolución de la ONU que prima la solución "autonomista" de Marruecos para el Sáhara

España ha fijado por primera vez su posición respecto a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide priorizar la solución "autonomista" de Marruecos para el Sáhara. "España acoge con satisfacción la adopción de la resolución", se lee en el comunicado conjunto tras la cumbre celebrada este jueves en el Palacio de la Moncloa en Madrid, presidida por el presidente Pedro Sánchez y su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch, que ha sido recibido con honores.

"El presidente del Gobierno ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental, expresada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022", dice el texto, de 113 puntos. "En este sentido, España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2025, apoyando 'plenamente la labor del Secretario General y su Enviado Personal para facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes'".

Sin avances en la hoja de ruta

De la reunión no ha salido ninguna información nueva sobre los asuntos pendientes de la hoja de ruta conjunta. No ha habido avances comunicados sobre las aduanas de Ceuta y Melilla, que siguen sin paso de mercancías, aunque están técnicamente abiertas al tránsito comercial. "España y Marruecos se congratulan de la calidad de la cooperación operativa entre sus respectivas administraciones aduaneras y se proponen reforzarla", se lee en el comunicado conjunto.

No hay referencia alguna a las negociaciones de la delimitación marítima frente a Canarias o la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental, que realiza la operadora española Enaire desde las islas aunque Marruecos controla de facto el territorio, todavía pendiente de descolonización según la ONU.

Los dos países se han "comprometido a reforzar sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas, el fraude documental y la trata de seres humanos".

Sin preguntas de la prensa

El encuentro se ha celebrado sin posibilidad de preguntas para periodistas acreditados. Preguntado por si esta anomalía ha sido decisión de la parte marroquí o la española, fuentes de Moncloa aseguran que "las cuestiones de agenda las establecen las delegaciones de manera coordinada". Las asociaciones de periodistas APM y FAPE han protestado por la "opacidad informativa".

Se han firmado catorce acuerdos de cooperación en materia de "transformación digital y modernización de las administraciones públicas, deporte, cultura y educación, prevención de desastres naturales, agricultura y pesca". A este último respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló los acuerdos de pesca y de comercio agrícola con Marruecos en octubre de 2024 porque se consideró que no se obtuvo el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. El Gobierno español defendió ante la justicia europea la validez de estos acuerdos.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y Aziz Akhannouch, presidente del Gobierno de Marruecos. XIII Reunión de Alto Nivel España - Marruecos. / José Luis Roca

A la reunión, por parte española, han asistido los ministros de Exteriores (José Manuel Albares), Transición Ecológica (Sara Aagesen), Transportes (Óscar Puente), Educación y Deportes (Pilar Alegría), Agricultura (Luis Planas) e Inclusión (Elma Saiz), junto a sus contrapartes marroquíes.

Acuerdos de cooperación

En el comunicado conjunto, de

España y Marruecos han cerrado 14 instrumentos de cooperación. El bloque más amplio tiene que ver con la "digitalización y modernización del Estado", según la nota de prensa distribuida por el Gobierno. Hay acuerdos para digitalizar las administraciones tributarias, tramitar por vía electrónica las solicitudes de cooperación, prorrogar la colaboración en protección social y Seguridad Social e intercambiar capacidades técnicas. A eso se suman un texto sobre patrimonio documental y una declaración de intenciones para compartir experiencias en la elaboración y publicación digital de leyes y reglamentos.

El resto de acuerdos se reparten entre educación, deporte, derechos y sectores productivos. Pedro Sánchez ha llamado a "aprovechar las oportunidades económicas, culturales y sociales que brindará la organización del Mundial de Fútbol 2030", subrayando el papel de las empresas españolas y marroquíes en el desarrollo de proyectos conjuntos.

XIII Reunión de Alto Nivel España - Marruecos. / José Luis Roca

Se actualiza también el marco de los centros educativos españoles en Marruecos y se refuerza la cooperación deportiva con formación, intercambio y protección del deportista. Hay un memorando para combatir el discurso de odio y la desinformación, y otros en diplomacia feminista e intercambio de jóvenes diplomáticos. En el plano económico y de seguridad, se firman memorandos sobre gestión de desastres naturales, agricultura y pesca, con foco en innovación, agua, lucha contra la pesca ilegal, acuicultura, agricultura sostenible y desarrollo rural, además de un acuerdo científico-técnico para estudiar la sismicidad y los posibles tsunamis en el Estrecho de Gibraltar mediante redes de observación e intercambio de datos, todo según la nota de prensa oficial.

Las asociaciones de periodistas, contra la "opacidad"

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han lamentado la "opacidad" informativa en torno a la cumbre y la ausencia de oportunidades de preguntas para los medios españoles.

La FAPE ha calificado de "inaceptable" que el presidente Pedro Sánchez no comparezca en rueda de prensa, como máximo representante español en el encuentro. "Restringe el derecho a la libertad de información y choca con los principios que deben regir el comportamiento informativo del Ejecutivo", ha asegurado la asociación en un comunicado. La federación recuerda que después de cada cumbre internacional lo habitual es que el presidente comparezca ante los medios "en aras a la transparencia que exigen este tipo de encuentros en una sociedad democrática".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y Aziz Akhannouch, presidente del Gobierno de Marruecos. XIII Reunión de Alto Nivel España - Marruecos. / José Luis Roca

La APM, por su parte, ha denunciado que se pretenda convertir a los periodistas "en meros espectadores de un acto de gran trascendencia". También ha considerado "inaceptable" que Sánchez no comparezca en rueda de prensa ya que "restringe de manera peligrosa el derecho a la libertad de información que tienen los ciudadanos y que se plasma a través de los medios de comunicación".