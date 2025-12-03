En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al embestirlo con el vehículo que conducía en Cisjordania
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén
Los restos mortales entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este miércoles el análisis forense israelí.
"Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos", informó esta mañana la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La nota afirma que los familiares de los rehenes asesinados que todavía permanecen en el enclave palestino fueron informados de los resultados del examen, e insiste en que "los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión: que reciban un entierro digno en su país".
Israel acusa a Hezbolá de matar a posibles denunciantes de las causas de la explosión del puerto de Beirut
El Ejército de Israel ha acusado este martes a una unidad del partido-milicia chií libanés Hezbolá de matar a figuras que supuestamente habían amenazado con exponer su presunto papel en la explosión del puerto de la capital de Líbano, Beirut, que tuvo lugar en agosto de 2020.
El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, ha indicado que la unidad 121 de Hezbolá "asesinó a cuatro prominente figuras libanesas por temor a que revelaran las causas de la explosión del puerto", debido al "almacenamiento de nitrato de amonio" por parte del grupo.
"Entre las víctimas se encontraban agentes de aduanas y periodistas que habían señalado la conexión de Hezbolá con la explosión", ha aseverado el portavoz castrense a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.
Al menos dos muertos, uno de ellos un niño, por un ataque israelí en la Franja de Gaza
El Ejército israelí mató a al menos dos palestinos -uno de ellos un niño- e hirió a más de 15 personas en un ataque a una vivienda en la zona este de ciudad de Gaza este martes, informó Defensa Civil gazatí en sus canales oficiales.
"Dos muertos, entre ellos un niño, y más de 15 heridos como consecuencia del bombardeo de artillería israelí contra una vivienda perteneciente a la familia Sakani en la zona de Al Sanafour del barrio de Al Tuffah, al este de la ciudad de Gaza", detalla el mensaje compartido por Defensa Civil.
Netanyahu se reúne con la enviada de Trump para el Líbano en medio de las tensiones con Hizbulá
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este martes con la enviada de EE.UU. para Líbano, Morgan Ortagus, según confirmaron fuentes oficiales de la oficina de Netanyahu a EFE.
Este encuentro con Ortagus, enviada especial de la Casa Blanca para Líbano, y persona de máxima confianza del presidente Donald Trump para Oriente Medio, junto al embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, se produce en medio de la reciente escalada de tensiones entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá.
El Ejército israelí asegura haber matado a tres "terroristas" en la Franja de Gaza
El Ejército israelí asegura haber matado este martes a tres "terroristas" que supuestamente traspasaron la conocida como 'línea amarilla' en dos incidentes separados en la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.
"Hoy martes, tropas israelíes que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas desplegadas en la zona, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas", detalla el comunicado castrense.
"Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", agrega la nota.
Las dudas de Egipto
Egipto expresó este martes sus reservas a Israel respecto a algunos puntos relativos al plan de Estados Unidos para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en la Franja de Gaza por un período de al menos dos años, informó a EFE una fuente egipcia de seguridad. El informante, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, reveló que así lo transmitió El Cairo a Tel Aviv en la reunión entre el director de los servicios de Inteligencia egipcia, Hasan Rashad, y el jefe del Shin Bet israelí, David Zini.
El Papa llama urgentemente en Líbano al cese de los ataques y de la lucha armada
El papa León XIV realizó este martes, antes de abandonar Líbano para regresar a Roma, un llamamiento urgente para "cesen los ataques y las hostilidades" y que "nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio". En el aeropuerto de la capital libanesa antes de regresar a Roma deseó, en el discurso más contundente de su viaje, que "todo Medio Oriente se comprometa con este espíritu de fraternidad y de esfuerzo por la paz, incluso quien hoy se considera enemigo". "A todos extiendo mi abrazo y mi deseo de paz. Y también reitero un llamamiento urgente: que cesen los ataques y las hostilidades. Que ya nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio. Las armas matan; la negociación, la mediación y el diálogo edifican. ¡Elijamos todos la paz como camino, no sólo como meta!", dijo.
Al menos tres gazatíes muertos por ataques de Israel en Gaza
Israel ha matado en lo que va de martes a al menos tres palestinos, incluido el fotoperiodista Mahmoud Wadi, según confirmaron fuentes locales a EFE, al tiempo que el Ejército ha derribado edificios y viviendas en varios puntos de la Franja de Gaza. Pese al alto el fuego, el Ejército ha estado llevando a cabo desde primera hora de este martes demoliciones y destrucciones de edificios residenciales especialmente en las zona orientales de la ciudad de Gaza, en la conocida como 'línea amarilla', desde primera hora de la mañana. Además, según reportó la agencia de noticias palestina, Wafa, drones israelíes lanzaron bombas sobre viviendas palestinas en el barrio de Tuffah, también en la capital gazatí.
Un palestino muerto en nuevos bombardeos israelíes contra Gaza pese al alto el fuego
Un palestino falleció este martes en un ataque israelí lanzado contra el campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, al tiempo que el Ejército ha bombardeado durante esta mañana varios puntos del enclave demoliendo viviendas, según informó la agencia de noticias palestina, Wafa, pese al alto el fuego. Aviones israelíes lanzaron varios ataques también contra el campamento de Yabalia, en el norte de Gaza, donde hicieron saltar por los aires varios edificios residenciales, de acuerdo con Wafa, que tiene a corresponsales en el terreno.
Entran en Gaza más de mil tiendas de campaña suministradas por el Reino Unido
Más de mil tiendas de campaña suministradas por el Reino Unido han entrado en Gaza, después de meses de retraso, según informó este martes el Ministerio británico de Exteriores. Gracias a los esfuerzos internacionales para ampliar el acceso a la ayuda a los palestinos, unas 1.100 tiendas pudieron finalmente entrar por el paso fronterizo de Kerem Shalom, indicó Exteriores. Se espera que este suministro proporcione refugio a 12.000 personas, en un territorio donde el 92% de las viviendas han quedado destruidas o dañadas por la guerra.
