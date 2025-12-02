Narcotráfico
El hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable tras llegar a un acuerdo en un tribunal de EEUU
Joaquín Guzmán López ha cambiado su declaración inicial para reconocer su responsabilidad por los cargos relacionados con su pertenencia al Cártel de Sinaloa
EP
Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', se ha declarado culpable ante un tribunal de Chicago de un cargo de narcotráfico y otro de crimen organizado tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
'El Güero' Guzmán ha cambiado su declaración inicial para reconocer su responsabilidad por los cargos relacionados con su pertenencia al Cártel de Sinaloa, concretamente a la célula de 'Los Chapitos', integrada por él mismo y tres de sus hermanos, según recogen medios estadounidenses y mexicanos.
El acuerdo de 35 páginas ha sido presentado ante la jueza Sharon Johnson Coleman. Permitirá reducir la sentencia y convertirse en testigo protegido de la Fiscalía en otros casos contra dirigentes del narcotráfico, incluido Ismael 'El Mayo' Zambada, a quien secuestró en Sinaloa para llevarlo en una avioneta a territorio estadounidenses, donde se ofrecía una millonaria recompensa por él. Su objetivo entonces ya era obtener beneficios en una negociación.
Los fiscales han explicado que el acuerdo incluye un mínimo de diez años de cárcel, aunque será la jueza la encargada de concretar la pena de prisión por los cargos presentados: narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, posesión de armas y tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.
Los fisicales han subrayado que el secuestro de Zambada no fue orquestada por las autoridades estadounidenses, sino que fue iniciativa de Guzmán López.
Joaquín Guzmán López es el segundo hijo de 'El Chapo' que se declara culpable por sus actividades en el narcotráfico en Estados Unidos, después de que lo hiciera Ovidio Guzmán López, 'El Ratón'.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio