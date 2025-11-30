Suiza rechaza masivamente cambiar su servicio militar masculino obligatorio

Los ciudadanos suizos rechazaron este domingo en referéndum cambiar el actual servicio militar en el país, obligatorio para los hombres, por otro "ciudadano" en el que también fueran convocadas las mujeres y que incluyera labores fuera de la seguridad, como la protección climática o la prevención de desastres.

Un 84% de los votantes dijo "no" a esta propuesta, según los datos provisionales con 24 de los 26 cantones del país totalmente escrutados.

La iniciativa buscaba "extender la noción de seguridad a otros dominios como la protección del clima, la seguridad alimentaria o la asistencia", pero Gobierno y Parlamento habían pedido votar contra ella, argumentando que el ejército, junto a la protección civil, juega un papel central en la seguridad nacional.