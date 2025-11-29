Ucrania, un país sobresaltado por la corrupción pero unido frente al invasor

Lo dijo Arseni Yatseniuk, exprimer ministro de Ucrania, en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO: "no voté por él (Volodímir Zelenski), ni le votaré si se presenta a las elecciones. Pero debo admitir que él, como comandante en jefe, unió esfuerzos con las naciones europeas. No estoy en posición de criticar al presidente en las circunstancias actuales. Le deseo éxito, es el éxito de mi país".

Las palabras de quién fue el primer jefe de Gobierno en la Ucrania posterior a la revolución de Maidán resuenan con fuerza estos días en Kiev. Aunque muchos ciudadanos se sienten indignados ante las investigaciones sobre corrupción que afectan al entorno inmediato del presidente Zelenski, forzando a dimitir, no solo al ministro de Justicia, Herman Halushenko y a su homóloga de la cartera de Energía, Svitlana Grinchuk, sino también a su jefe de Gabinete y mano derecha, Andréi Yermak, ninguna de las fuentes consultadas en Kiev, especialistas en temas de corrupción, creen que empujará al jefe del estado a hacer concesiones que traspasen las líneas rojas de Ucrania en unas negociaciones de paz, en concreto cesiones territoriales de territorios no conquistados por Rusia o límites al tamaño de sus Fuerzas Armadas.

"El plan (de 28 puntos) es muy impopular, y la sociedad está enfadada con el Gobierno. ¿de qué manera ello va a hacer que Zelenski acepte el acuerdo?", valora desde Kiev para EL PERIÓDICO Olena Halushka, abogada y fundadora del Centro de Acción contra la Corrupción, que monitorea las finanzas públicas, lanzando campañas contra el blanqueo de fondos y su posterior recuperación.

Idéntica opinión

Idéntica opinión expresa Olena Tregub, secretaria general de la Comisión Independiente contra la Corrupción (NAKo, por sus siglas en ucraniano). "Este escándalo no va a cambiar nada en cómo los ucranianos piensan sobre la guerra o Rusia o la seguridad futura de su país", comenta por Whats App desde Ucrania. Esta especialista recuerda que Zelenski, como "presidente legítimo de Ucrania", hace lo que le pide el pueblo ucraniano, incluyendo la destitución de su asesor debido a la "presión del pueblo ucraniano y a su insatisfacción" por la corrupción en la que está envuelto. "La misma lógica se aplica a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, la mayoría del pueblo ucraniano no acepta la capitulación, o la idea de ceder territorio a Rusia, y esta es la razón por la cual Zelenski no lo hará; es una línea roja para él", concluye.

Una de las cuestiones que traen de cabeza a los ucranianos estos días es la coincidencia de las relevaciones sobre corrupción con la aparición de ese denostado plan de 28 puntos, originado desde Rusia, tal y como ha acabado demostrándose y completamente escorado hacia las demandas del Kremlin. Halushka recuerda que la prensa considera que ello empujaría al Gobierno de Zelenski a hacer concesiones, pero subraya en que la sociedad ucraniana piensa lo contrario".

Independientemente de quién esté detrás de las revelaciones, muchos recuerdan estos días en Ucrania que similares movimientos de la parte de la Administración del presidente Donald Trump se han producido en el pasado para poner presión o sustituir a Zelenski, considerado en Washington como poco acomodaticio a las demandas del liderazgo estadounidense, muy influido enb la actualidad por Moscú, aunque con escaso éxito. Según informó la prensa en su día, poco después del desastroso encontronazo entre el presidente de EEUU Donald Trump, su vicepresidente JD Vance y el propio Zelenski, el exjefe del Estado Mayor del Ejército y embajador en el Reino Unido, el popular Valerii Zaluzhnyi, considerado rival del actual jefe del Estado, fue cortejado con profusión por miembros del Partido Republicano y del entorno de Trump. No obstante, siempre rechazó mantener el mínimo contacto con ellos y permaneció leal a su presidente en las actuales circunstancias de guerra, aunque la mayoría de los observadores considera que no ha renunciado a disputar unas elecciones a Zelenski.