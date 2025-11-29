En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Registran las dependencias del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, en el marco de la investigación sobre una supuesta trama que cobraba sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Habla Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano que dejó tres muertos y decenas de heridos. "Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.
Daños en Krasnodar
Instalaciones de la refinería Afípskaya del distrito Séverski de la sureña región rusa de Krasnodar resultaron hoy dañadas tras el ataque de drones ucranianos que abarcó diez regiones rusas, según informaron las autoridades locales. "Resultó dañada parte del equipamiento técnico en el territorio de la planta, los tanques no sufrieron daños", señalaron en Telegram.
Otro bombardeo sobre Kiev
Al menos dos personas han muerto y otras quince, incluido un niño, han resultado heridas en un bombardeo ruso en la madrugada del sábado contra la ciudad de Kiev, informó la Administración Militar de la ciudad. "Ya hay 15 víctimas en la capital como consecuencia del masivo ataque enemigo. Ocho de ellas se encuentran hospitalizadas", señaló Vitaliy Klitschko, el alcalde de la ciudad.
El Kremlin apunta a "una profunda crisis política" en Ucrania tras la dimisión de Yermak
Las autoridades rusas han apuntado a "una profunda crisis política" en Ucrania después de que el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, dimitiera este viernes tras una serie de registros en su domicilio por parte de las agencias anticorrupción ucranianas.
"En Kiev se están produciendo acontecimientos que indican una profunda crisis política, desencadenada por escándalos de corrupción", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.
Así, ha aseverado que "la corrupción ha estado y sigue estando asociada al dinero que estadounidenses y europeos han aportado a la guerra". "En consecuencia, tanto Estados Unidos como los países europeos probablemente se pregunten qué pasará mañana con el régimen de Kiev", ha agregado.
Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro
Las autoridades de Turquía han informado este viernes de que se han registrado explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro, frente a las costas de la ciudad turca de Estambul, sin que se haya informaciones sobre víctimas por el momento.
El ministro de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, ha indicado que tras las explosiones en los buques 'Kairos' y 'Virat' están trabajando en "plena cooperación" con otras agencias. Los 25 tripulantes de 'Kairos' han sido rescatados, mientras que los 20 de 'Virat' están "en buen estado de salud", ha explicado.
La Dirección General de Asuntos Marítimos ha indicado que el primero de los buques, que iba al puerto ruso de Novoroski, está "vacío" y se ha "incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)" de la costa turca.
La UE dice que "seguirá de cerca la situación" en Ucrania tras la dimisión del jefe de la oficina de Zelenski
La Unión Europea ha afirmado que "seguirá de cerca la situación" en Ucrania después de que el jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, presentara su dimisión tras una serie de registros en su domicilio por parte las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.
"Hemos visto las noticias sobre los registros realizados hoy por NABU (Oficina Nacional Anticorrupción) y SAPO (Fiscalía Especializada Anticorrupción), así como la dimisión del jefe de la oficina del presidente. (...) La lucha contra la corrupción es fundamental para que un país se adhiera a la Unión Europea", ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, en declaraciones a Europa Press.
En este sentido, ha destacado que "se requieren continuos esfuerzos para garantizar una sólida capacidad de lucha contra la corrupción y el respeto del Estado de derecho", pero ha sostenido que "cualquier investigación demuestra que los organismos anticorrupción están establecidos y autorizados para funcionar en Ucrania".
Putin acepta la propuesta de Orbán de que Budapest acoja las negociaciones de paz para Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó hoy la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania.
"Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar", dijo Putin al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin.
Putin destacó que ya le pareció bien cuando en octubre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció la capital húngara como sede para la cumbre ruso-estadounidense, lo que sentó muy mal en la Unión Europea (UE), aunque la reunión fue cancelada posteriormente.
El juez alemán ordena el ingreso en prisión del sospechoso del ataque contra el Nord Stream
El juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia (BGH) de Alemania hizo efectiva este viernes la orden de captura que pesaba contra el exmilitar ucraniano sospechoso del ataque contra el Nord Stream que fue entregado la víspera por las autoridades italianas, y ordenó su ingreso en prisión preventiva. La Fiscalía General del Estado (GBA) de Alemania, que dirige la investigación por sabotaje, informó de la comparecencia que se produjo en la sede del Tribunal en Karlsruhe (sur) en un breve comunicado. No se detalló dónde estará preso a la espera de juicio el individuo, de 49 años, e identificado en Alemania tan solo como Serguí K., pero uno de sus abogados aseguró a medios ucranianos que será trasladado a Hamburgo, donde podría celebrarse el proceso.
Bruselas exige a Putin sentarse en mesa de negociación para poner fin a guerra en Ucrania
La Comisión Europea (CE) instó este viernes al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a que se siente en la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania, y también recalcó que Volodímir Zelenski es el líder "democráticamente elegido" por los ucranianos, después de que Moscú cuestionara su legitimidad. "El mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. (La UE) está pidiendo a Moscú y a quien lidera el país, el presidente Putin, que venga a la mesa de negociación. Ese es el mensaje a Moscú", declaró la portavoz de la CE Paula Pinho en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.
Rusia asegura haber tomado ocho localidades ucranianas en los últimos siete días,
El Ministerio de Defensa de Rusia cifró hoy en ocho las localidades ucranianas tomadas en las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk durante los últimos siete días. "Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron (...) las localidades de Zvanivka, Petrovske, Ivanopilia y Vasiukovka de la república popular de Donetsk", según informó el mando ruso en su parte de guerra semanal publicado en Telegram.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año