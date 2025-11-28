Italia sigue los pasos de Francia y Alemania y anuncia un plan para reforzar el servicio militar voluntario

Después de meses de rumores, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha anunciado finalmente que planea presentar una propuesta para reforzar en su país el servicio militar voluntario, siguiendo así los pasos de Francia y Alemania. La propuesta se presentará primero al Consejo de Ministros y, posteriormente, se discutirá en el Parlamento, según ha aclarado. De hecho, según Crosetto, el país necesitaría unos 10.000 reservistas más en caso de conflicto armado.

El anuncio del ministro, realizado en el marco de un viaje a París, ha generado diversas reacciones de protesta en las últimas horas, en particular por parte del opositor Movimiento 5 Estrellas, que ha criticado abiertamente la propuesta. "En lugar de abrir un canal diplomático, ya están concentrados únicamente en preparar la guerra. Deténganse", ha subrayado su líder y exministro, Giuseppe Conte.

"Aquí se sigue hablando solo de planes de guerra, servicio militar, rearme y enormes aumentos del gasto militar. ¿Pero no ha sido suficiente el fracaso de estos tres años y medio? Años en los que —palabra de (Giorgia) Meloni— Italia, junto a Europa, 'apostó por la victoria militar de Ucrania a base de rearme y envíos militares, en lugar de apostar por las negociaciones desde el principio'", ha añadido. "Habríamos evitado tantas muertes, obtenido condiciones más favorables para Ucrania y evitado enormes daños económicos para la economía europea e italiana", ha concluido el político centroizquierdista, en un mensaje publicado en redes sociales.

Militarizar el país

En la misma línea se ha manifestado Angelo Bonelli, diputado de Alianza de Verdes e Izquierda y coportavoz de Europa Verde. "La propuesta de Crosetto indica un único camino: tomar a nuestros jóvenes y convertirlos en soldados en lugar de médicos, docentes, ingenieros o educadores. ¿Quieren poner uniformes a los jóvenes porque han elegido la militarización de nuestra economía? No en nuestro nombre ni con nuestro voto", ha argumentado Bonelli.

"No tengo palabras. No he entendido qué significa el servicio militar sobre base voluntaria", ha añadido, por su parte, el líder de Izquierda Italiana, Nicola Fratoianni. "Que esto pueda ser el futuro de nuestros jóvenes me parece devastador", ha concluido.

El escollo Salvini

No obstante, la verdadera piedra en el zapato para el plan de Crosetto puede que no proceda de fuera del Gobierno. De hecho, uno de los principales contrarios a cualquier medida destinada a aumentar la fuerza militar de Italia es actualmente Matteo Salvini, líder de la Liga y miembro del Ejecutivo de Meloni, quien también se ha pronunciado reiteradamente contra el envío de armas a Ucrania.

En Italia, el servicio militar obligatorio fue abolido en 2005 y desde entonces el reclutamiento de las fuerzas armadas se realiza sobre una base voluntaria. Sin embargo, la idea de Crosetto parece buscar establecer incentivos para reformar este sistema y reforzar el Ejército, también en términos numéricos. De hecho, en la actualidad, las fuerzas armadas italianas cuentan con unos 100.000 militares profesionales.

La categoría más representada es la de las tropas (alrededor del 65% del total). Una cifra que, según Crosetto, debería incrementarse, también mediante el uso de reservistas. Las modalidades del plan de Crosetto aún se desconocen, y deberán ser divulgadas en uno de los próximos Consejos de Ministros, salvo sorpresas.