Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El médico palestino Refaat Alathamna: "Israel está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza"

El médico palestino-boliviano Refaat Alathamna, que llegó a Madrid junto a su mujer y seis hijos el pasado 23 de noviembre, ha asegurado que "Israel está limitando toda la ayuda, está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza y lo ha logrado hasta cierto punto, ya que no hay agricultura, no hay nada de producción".

"Israel hizo que el dinero de las personas no tuviera valor" por lo que, como ha añadido, "no se podía encontrar nada en los mercados" y "un kilo de azúcar llegó a costar 200 euros y un kilo de harina 30 euros", como ha indicado en un encuentro con los medios celebrado este miércoles en Madrid para relatar su experiencia.

El médico de anestesia y terapia intensiva ha detallado los horrores que vive "día a día" la población de Gaza y ha explicado que "mucha gente ha sido desplazada de sus hogares y les han metido en unos centros muy limitados, porque Gaza está casi al 70% ocupada y metieron a toda la población en ese 30% restante, viviendo las peores condiciones en carpas desgastadas".