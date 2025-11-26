Condenan a 14 años de cárcel al expresidente de Perú Martín Vizcarra

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso". Martín Vizcarra, el presidente provisional de Perú fue condenado a 14 años de prisión por haber recibido unos 580.000 euros de dos empresas constructoras. "No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar", dijo Vizcarra, quien de esta manera incorpora su nombre a la lista de exjefes de Estado que cumplen condenas por hechos de corrupción: Alejandro Toledo y Ollanta Humala. La recuperación democrática de 2001 deja casi un cuarto de siglo más tarde el sabor de la amargura institucional. No solo dos mandatarios terminaron detrás de las rejas. El banquero Pedro Pablo Kuczynski fue destituido en 2018 y sustituido entonces por Vizcarra. Dina Boluarte corrió la misma suerte meses atrás después de reemplazar a Pedro Castillo, también objeto de una moción de censura del Congreso al que quiso disolver en 2022. El maestro rural también cumple una condena, aunque por motivos políticos.

"Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", dijo Vizcarra después de escuchar su sentencia y en alusión la precandidatura presidencial de un integrante de su familia por el partido Perú Primero.

De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente interino cometió su delito en 2013, cinco años antes de acceder al Ejecutivo, cuando era la autoridad de Moquegua, una región del sur peruano, cerca de la frontera con Chile y Perú. Sus abogados defensores aseguraron durante la audiencia que la imputación no se ha basado en ninguna prueba contundente.

Vizcarra saboreó las breves mieles del reconocimiento social durante su primer año de gestión. Pero la popularidad se derrumbó en medio de la pandemia cuando decidió vacunarse en secreto y le otorgó el mismo favor a unas 500 personas de la elite peruana en momentos que su país era azotado por una de las más altas tasas de mortalidad por el covid-19. En noviembre de 2020 fue cesado por el Congreso.

"Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra? ", se preguntó el expresidente. Su hermano salió a respaldarlo. "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo".