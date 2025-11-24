Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Washington y Kiev aseguran estar actualizando el plan de paz con las exigencias ucranianas
Washington y Kiev aseguraron en la noche de este domingo -en un comunicado conjunto- que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes en Ginebra, los dos países "elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania". El texto publicado por la Casa Blanca afirma que las conversaciones en torno al plan de paz propuesto por Washington para sellar la paz entre Ucrania y Rusia fueron "constructivas, centradas y respetuosas", además de "productivas", ya que "mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros".
Zelenski califica de sustancial el diálogo en Ginebra, con "señales" de que EEUU escucha
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó ese domingo de "sustanciales" las reuniones que su delegación mantuvo en Ginebra sobre el plan de paz de 28 puntos para el país y aseguró que hay "señales" de que el equipo encabezado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, escucha la postura ucraniana. "Es importante que haya diálogo con los representantes estadounidenses y hay señales de que el equipo del presidente (Donald) Trump nos escucha", afirmó el mandatario en su tradicional discurso a la nación. Tras ser informado por su delegación de la marcha de las reuniones, Zelenski sostuvo que se han producido "conversaciones sustanciales" a lo largo de todo el día con la parte estadounidense y los socios europeos representados en Ginebra por asesores de Alemania, Francia y el Reino Unido.
Ucrania asegura que ha logrado incluir la mayoría de sus prioridades en una nueva versión del plan de paz
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, enviado a Ginebra para negociar sobre la propuesta de plan de paz para Ucrania planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que han conseguido incluir la mayoría de las "prioridades" ucranianas en la última versión del documento. "La versión actual del documento, aunque se encuentra en las últimas etapas de coordinación, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania", ha apuntado Umerov en su cuenta en Telegram. El enviado ucraniano ha aprovechado además para agradecer la "enormemente constructiva interacción con Estados Unidos" y "su atención a nuestros comentarios, lo que nos permite avanzar en el proceso". "Esperamos seguir avanzando a lo largo del día de hoy", ha añadido.
Zelenski subraya que hay disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que en el curso de los contactos este domingo en Ginebra entre delegaciones de su país, Estados Unidos y representantes europeos hay cierta disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz presentado esta semana por el presidente norteamericano Donald Trump, cuya versión inicial es considerada excesivamente favorable a Rusia por Bruselas y Kiev.
"Por el momento, hay comprensión de que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos basados en la visión ucraniana y que son de importancia crítica para los intereses nacionales de Ucrania", señaló el mandatario en sus cuentas en Telegram y X.
Sánchez pide una revisión "en profundidad" de la propuesta de paz de Trump para Ucrania
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este domingo una revisión "en profundidad" de la propuesta de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En rueda de prensa al término de la cumbre del G20 de Johannesburgo, Sánchez dijo que Europa da la bienvenida a todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por lograr la paz, pero que cuando se está hablando del futuro de Ucrania, este país debe estar en esas conversaciones.
Como cree que debe estarlo también Europa porque se está hablando de la arquitectura de seguridad en este continente.
Von der Leyen pide que se refleje "plenamente" el papel de UE en garantizar la paz en Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pidió este domingo que el acuerdo de paz en Ucrania refleje "plenamente" el papel central de la Unión Europea (UE), a la vez que delegaciones ucranianas, estadounidenses y europeas se reúnen hoy en Ginebra para discutir el plan de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump.
"Ucrania ha estado en el centro de muchos debates en los últimos días", dijo Von der Leyen desde Johannesburgo, donde este fin de semana mantuvo reuniones paralelas a la cumbre del G20 que se celebra en la ciudad sudafricana.
Ucrania asegura que mantiene sus posiciones en Pokrovsk
El Ejército ucraniano aseguró este domingo que mantiene sus posiciones en el centro de la ciudad de Pokrovsk, en la oriental región de Donetsk, y uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas para ampliar su control sobre la provincia, e impide a las tropas del Kremlin afianzarse allí.
"En el centro de Pokrovsk se mantienen las posiciones de las Fuerzas de Defensa, continúan los combates de infantería y al enemigo no le resulta posible afianzarse", informó el 7º Cuerpo de Asalto de la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje publicado en la cuenta de Telegram de información operativa de las Fuerzas Armadas.
Rusia atacó el norte, sur y este de Ucrania con casi cien drones
Rusia atacó anoche con casi cien drones kamikaze el norte, sur y este de Ucrania, de los que 27 impactaron en 12 lugares, entre ellos en Odesa y en Dnipropetrovsk, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.
Las fuerzas rusas lanzaron 98 drones suicidas de los tipos Shahed, Gerbera y otros modelos, desde territorio ruso y la anexionada península ucraniana de Crimea.
Ucrania ataca la estratégica central eléctrica moscovita de Shatura
Las autoridades rusas han confirmado un ataque aéreo ucraniano ocurrido esta pasada madrugada contra la central eléctrica de Shatura, en la región de Moscú y uno de los puntos de suministro más importantes de la zona, en un bombardeo que no ha dejado víctimas y cuyo alcance está pendiente todavía de evaluación.
El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha confirmado un incendio en la estación eléctrica que ahora mismo está bajo control y cortes generalizados de calefacción que están en proceso de reparación a la espera de una reunión en las próximas horas "con todos los servicios, incluido el Ministerio de Situaciones de Emergencia, para determinar los próximos pasos para restablecer la infraestructura", según ha indicado en su canal de Telegram.
Responsables de seguridad europeos discutirán el plan de Trump con Ucrania y EEUU este domingo en Ginebra
Responsables de seguridad europeos del formato E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) se reunirán este domingo en Ginebra (Suiza) para tratar directamente con delegados ucranianos y estadounidenses el plan de paz presentado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia.
En un primer momento se dio a conocer que delegación europea, según pudo confirmar Europa Press a través de fuentes conocedoras del encuentro a Europa Press, iba a ser configurada a nivel de asesores de seguridad nacional hasta que horas después el primer ministro británico, Keir Starmer, terminó ratificando el formato de la representación.
