Oriente Próximo
Israel lanza una oleada de bombardeos en toda Gaza y mata al menos a 18 personas
"Un terrorista armado cruzó la línea amarilla y disparó contra las fuerzas de las FDI", informó el Ejército en un comunicado
EFE
Jerusalén
Al menos 18 personas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.
"Hoy, un terrorista armado cruzó la línea amarilla y disparó contra las fuerzas de las FDI desplegadas en el sur de la Franja de Gaza. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Davila 20/11/2025