En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba 39 drones ucranianos en seis de sus regiones y la anexionada Crimea
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Claves del plan secreto de EEUU y Rusia: Ucrania, 'de facto' en la Otan
El plan elaborado en secreto entre EEUU y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania contiene 28 puntos, muchos de ellos alineados con la petición de máximos de Moscú, pero que también incluye una garantía de seguridad basada en el artículo 5 de la OTAN por la que si Ucrania es agredida se considerará atacada la "comunidad trasatlántica". A cambio, Kiev debería hacer importantes concesiones territoriales a Moscú. A continuación, varias claves con los aspectos más relevantes del borrador. (Seguir leyendo)
Rusia derriba 39 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la madrugada del viernes 39 drones ucranianos en seis de sus regiones y la península de Crimea, anexionada en 2014.
"Durante la pasada noche, entre las 23:00 del 20 de noviembre y las 07:00 del 21 de noviembre con hora de Moscú, los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 33 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Más adelante volvieron a comunicar que a las 08:00 habían interceptado seis drones más en territorio ruso.
La Casa Blanca dice que "ha hablado por igual" con Rusia y Ucrania sobre plan para poner fin a la guerra
La Casa Blanca ha asegurado este jueves que ha "hablado por igual" con Rusia y Ucrania sobre el plan propuesto por Washington para intentar resolver el conflicto desatado tras la invasión inciada por Rusia en febrero de 2022 y que ha sido elaborado "durante el último mes". La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha detallado en rueda de prensa que tanto el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han mantenido conversaciones con delegaciones de ambas partes para "comprender a qué se comprometerían" para "lograr una paz duradera".
Rusia anuncia la toma del nudo ferroviario de Kúpiansk, en la región de Járkov
El jefe del Estado Mayor druso, Valeri Guerásimov, anunció hoy en una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la toma de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, en la región de Járkov. "Ha sido liberado Kúpiansk", dijo Guerásimov al jefe del Kremlin, quien visitó hoy uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad (Oeste), que combate en el este de Ucrania.
Kallas insiste en mantener la presión sobre Rusia ante el nuevo plan de paz de Trump
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, insistió este jueves en mantener la presión sobre Rusia y en seguir apoyando a Kiev, ante las informaciones de que el presidente de EEUU, Donald Trump, puede estar planeando conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad estadounidense para Ucrania y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa. "Nuestro enfoque es ejercer presión sobre el agresor para detener esto (la guerra), y ese es el mensaje que enviamos a los socios en el resto del mundo", declaró la política en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas.
Mario Saavedra
Zelenski se abre a discutir el plan de paz de Trump para detener la guerra de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha recibido este jueves oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos, que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha informado la Oficina del Presidente en su cuenta de Telegram. El líder ucraniano se ha mostrado abierto a discutirlo como documento de trabajo, según el medio estadounidense Axios. Lee la noticia completa.
La Unión Europea recela del supuesto plan de paz para Ucrania que negocian Estados Unidos y Rusia
Solo han oído rumores y leído los detalles en la prensa, pero los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han expresado este jueves su recelo ante el supuesto plan de paz para Ucrania que estarían negociando en secreto Estados Unidos y Rusia, del que no tienen constancia, y han vuelto a exigir un sitio en la mesa.
La UE recalca que cualquier paz en Ucrania debe ser "justa y duradera" y contar con Kiev y los europeos
La Unión Europea ha recalcado este jueves que cualquier plan de paz en Ucrania debe perseguir una solución "justa y duradera" al conflicto y contar con Kiev y los países europeos, después de conocerse que Estados Unidos y Rusia trabajan en nuevo plan de 28 puntos que incluye concesiones de Ucrania como cesión de su territorio y reducción del tamaño de su Ejército.
"Los europeos siempre hemos apoyado una paz duradera y justa, y acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo para lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos estén implicados", ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha admitido que ningún cargo europeo ha participado en la elaboración de estos puntos para la paz.
Claves del plan secreto de EEUU y Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania
EEUU trabaja codo a codo con Rusia en un plan secreto para acabar con la guerra en Ucrania. El medio norteamericano Aixos ha dado cuenta de las conversaciones que incluyen varios puntos aunque muchos de ellos no han sido confirmados oficialmente. A continuación, varias claves para explicar los detalles de este plan de trabajo. (Seguir leyendo)
Ascienden a 26 los muertos por el ataque ruso del miércoles en Ternópil
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado este jueves de la muerte de al menos 26 personas por el ataque ruso de la víspera sobre la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.
La ciudad de Ternópil fue escenario este miércoles de parte de un ataque ruso a gran escala sobre el oeste de Ucrania, que afectó a otras regiones como Ivano-Frankivsk, o Leópolis, en respuesta, de acuerdo con Moscú, a la ofensiva ucraniana del martes con misiles estadounidenses sobre instalaciones civiles de Vorónezh.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- Davila 19/11/2025