En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Ejército israelí dice que mató a dos supuestos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel dice que mató a dos supuestos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano
Israel aseguró este miércoles haber matado a dos supuestos miembros de Hizbulá en otro ataque ayer contra el sur del Líbano, según un comunicado castrense, que se suma a la muerte de 13 personas en un bombardeo contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Sidón, según confirmaron las autoridades de este país.
"En el ataque realizado en la zona de Bint Jbeil, se eliminó a un terrorista involucrado en actividades de reorganización de Hizbulá. En otro ataque en la zona de Blida, se eliminó a un terrorista que estaba recopilando información de inteligencia sobre las tropas", detalla hoy un comunicado.
Save the Children alerta de riesgo de enfermedades para niños sin refugio en Gaza ante condiciones invernales
La ONG Save the Children ha alertado este martes del riesgo de enfermedades al que se enfrentan niños que no tiene refugio en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en el enclave palestino, debido a las condiciones en las que viven durante la temporada invernal. "Se han despertado sumergidos en aguas residuales. (...) Estas tiendas de campaña, que han quedado reducidas a pedazos de tela destrozados, no pueden soportar el viento y la lluvia y no son capaces de proteger a la infancia de las enfermedades", ha dicho el director regional de la ONG, Ahmad Alhendawi. Así, ha recordado que en los dos últimos inviernos murieron 14 menores por hipotermia y subrayado que esto "no puede volver a suceder". "Por tercer invierno consecutivo desde el inicio de los intensos bombardeos israelíes en octubre de 2023, están desesperados no solo por un alto el fuego duradero, sino también por lugares seguros y cálidos donde dormir", ha manifestado.
Al menos trece muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
Al menos trece personas han muerto en un ataque del Ejército de Israel contra Ain al Hilweh, el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá. El Ministerio de Sanidad de Líbano ha anunciado que "un ataque del enemigo israelí en el campamento Ain al Hilweh ha provocado el martirio de trece personas", mientras que varias más han resultado heridas. "Las ambulancias siguen transportando a heridos a los hospitales de los alrededores", ha indicado la cartera ministerial, según recoge la agencia de noticias libanesa NNA. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado el ataque, sosteniendo que los atacados eran "terroristas que operaban en un campo de entrenamiento" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Líbano.
Finlandia utilizará 1.000 millones de euros de fondo de UE para comprar armamento y drones
El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, anunció este martes que su país solicitará formalmente a la Comisión Europea (CE) un préstamo de 1.000 millones de euros a través del instrumento financiero SAFE para financiar la compra de material de defensa y drones. "Finlandia utilizará 1.000 millones de euros de fondos SAFE de la Unión Europea (UE) para fortalecer la industria de defensa, especialmente para la adquisición conjunta multinacional de material de defensa y el desarrollo de la defensa con drones. Así reforzaremos la defensa de Finlandia y de Europa", señaló Orpo en la red social X. Según el Ejecutivo finlandés, estos fondos serán destinados a financiar la compra, junto con otros socios europeos, de equipos de combate terrestre y especialmente de drones, en cooperación con Ucrania.
El Ejército de Israel mata a un hombre en un nuevo bombardeo en Líbano pese al alto el fuego
Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra un vehículo cuando circulaba por el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el ataque ha sido ejecutado con un dron contra el vehículo en los alrededores de Bint Yebeil, causando "el martirio de un ciudadano", sin más detalles al respecto. Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', el fallecido es Alí Ibrahim Cheaito, quien sería un empleado de la federación de alcaldías de Bint Yebeil. Fuentes locales han subrayado que era un ingeniero que iba de camino a una reunión con representantes de Naciones Unidas en la capital, Beirut. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.
Turquía dice que seguirá de cerca la próxima fase del proceso de paz en Gaza
El Gobierno turco aseguró este martes que hará un seguimiento estrecho de la próxima fase del proceso de paz en la Franja de Gaza y seguirá trabajando para lograr el establecimiento de un Estado palestino, tras recordar que ya participó en la elaboración del plan aprobado hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU.
"Haremos un seguimiento estrecho a la próxima fase del proceso y trabajaremos de forma decidida para la solución de los Dos Estados", dijo el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, después de referirse a la cumbre celebrada en septiembre por Estados Unidos y ocho países de mayoría musulmana, entre ellos Turquía, con la participación del presidente estadounidense, Donald Trump.
Israel mata en Gaza a dos palestinos que el Ejército dice que cruzaron la 'línea amarilla'
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mataron este martes a dos palestinos que afirmaron habían cruzado la conocida como 'línea amarilla' de Gaza y se aproximaron a las tropas israelíes, informaron los militares israelíes en un comunicado.
Según dijeron a EFE fuentes de las IDF, los dos supuestos "terroristas" entraron en la 'línea amarilla' en la zona de Rafah, un territorio al sur de la Franja de Gaza que linda con Egipto y que está completamente controlado por Israel.
Netanyahu celebra que el plan de Trump para Gaza llevará a la paz
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en el plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, que dicho plan "conducirá a la paz" porque establece "la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización" del territorio palestino.
En un mensaje publicado este martes en la cuenta de X en inglés de la oficina del primer ministro, Netanyahu felicita a Trump por la aprobación de la resolución, que establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización de la Franja y desarme de los grupos armados, así como protegerá a los civiles y capacitará una nueva fuerza policial palestina.
España celebra la resolución sobre Gaza, pero advierte que es el inicio de un largo camino
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, celebró este martes la resolución de la ONU sobre Gaza, pero advirtió de que este paso solo es "el inicio de un largo camino" que todavía hay que recorrer.
Albares hizo esta reflexión en una entrevista con Radio Nacional de España (RNE) recogida por EFE, al ser preguntado por la resolución que aprobó este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Rusia y China denuncian falta de claridad en la resolución de la ONU sobre la paz en Gaza
Rusia y China denunciaron este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU falta de claridad en la resolución basada en el plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la paz en Gaza, que se aprobó esta tarde con la abstención de los dos países.
La resolución estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.
