Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia declara terrorista al ex primer ministro Kasianov
El Gobierno de Rusia ha incluido este lunes al ex primer ministro Mijail Kasianov, designado agente extranjero por su postura contraria a la guerra en Ucrania, en el registro de extremistas y terroristas.
El Servicio Federal de Supervisión Financiera, dependiente del Kremlin, ha actualizado este lunes la lista de entidades y personas a las que acusa de estar involucradas en actividades extremistas o terroristas, ordenando así la congelación de sus fondos bancarios.
El organismo ha incluido asimismo este lunes al economista Sergei Guriev, también designado agente extranjero por Moscú, después de que éste y el ex primer ministro fuesen señalados en un caso que investigan las autoridades por "la toma violenta del poder y el cambio del orden constitucional en la Federación Rusa", según recoge la agencia de noticias interfax.
Zelenski se reúne hoy con el Rey y Sánchez
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realiza este martes una visita a España para recabar más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con el rey; con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española.
Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, y mientras fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que servirá para constatar el compromiso sin fisuras con este país, el presidente ucraniano se ha mostrado convencido de que será productiva.
Zelenski se reunirá con una docena de firmas de defensa españolas en Indra tras comprar 100 cazas a Francia
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi, se reunirá este martes con una docena de empresas de defensa españolas en la sede de Indra en Madrid en el marco de su visita a España, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro. La reunión se producirá en torno a las 11.00 horas, antes del encuentro que Zelenski mantendrá con el Rey y tras el cual se trasladará a Moncloa para verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tensión en Rumanía
Las autoridades rumanas han ordenado este lunes la evacuación de los residentes de dos localidades de Rumanía ubicadas en las orillas del río Danubio, que hace de frontera con Ucrania, por un ataque ruso contra un barco cargado de combustible en la costa ucraniana, en la que ha sido la primera medida de este tipo en el país como consecuencia de un bombardeo lanzado por el Ejército de Rusia. En un primer momento, los residentes de la localidad de Plauru han sido reubicados temporalmente después de que la embarcación atacada se incendiara. Las autoridades han tomado esta decisión por la proximidad y la naturaleza de la carga a bordo, así como por la posibilidad de la propagación de las llamas.
Habla Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este lunes la "obstinación" y la "adicción" de Rusia por continuar la guerra en Ucrania cuando "todo está dispuesto para la paz" y "se niega a aceptarla". "Rusia ha optado por la guerra. Todo está dispuesto para la paz; solo Rusia se niega a aceptarla", subrayó Macron en una rueda de prensa en el Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la firma de un acuerdo por el que Ucrania se compromete a comprar a Francia hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.
El Kremlin dice que continúan los contactos con Kiev para el canje de prisioneros
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que las autoridades rusas continúan los contactos con la parte ucraniana para el canje de prisioneros.
"Efectivamente, hay contactos a nivel de expertos sobre el canje de prisioneros", contestó Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria a una pregunta sobre ese particular.
El portavoz de la Presidencia rusa añadió que las conversaciones continúan, pero subrayó que no dará "detalles concretos" de la marcha de éstas.
Las revelaciones del 'caso Midas' amenazan la reputación de Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski efectúa su primera gira internacional desde que estallara el mayor escándalo de corrupción de toda la guerra en el país, que sigue pendiente de las revelaciones en el 'caso Midas', una supuesta trama de cobro de sobornos en la que habrían participado varios ministros dirigidos por un antiguo socio empresarial del propio Zelenski.
Según las informaciones que ya han trascendido y han empezado a presentarse en los tribunales, la trama estaba encabezada por el empresario Timur Mindich, amigo de Zelenski y propietario del 50 % de la productora 'Kvartal 95' que fundó el ahora presidente en sus tiempos de actor.
Utilizando su influencia sobre el entonces ministro de Energía, el actual titular de Justicia Herman Galushchenko, Mindich y sus asociados habrían cobrado en tiempos de guerra sobornos periódicos de entre el 10 y el 15 % a empresas privadas a cambio de ofrecerles a éstas contratos con la compañía pública nuclear, Energoatom.
Rusia ve "muy negativo" que EE.UU. apruebe sanciones contra países que negocien con Moscú
Rusia declaró hoy que ve "muy negativo" que Estados Unidos apruebe un proyecto de ley para sancionar a países que negocian con Moscú, iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump.
"Estaremos atentos al desarrollo de este proyecto de ley y sus detalles. Por supuesto, lo vemos como algo muy negativo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Trump avisó este domingo que habrá "sanciones severas" para "cualquier país" que haga negocios con Rusia, y tal vez con Irán, al respaldar una iniciativa en el Congreso estadounidense para presionar al mandatario ruso, Vladímir Putin.
Macron recibe a Zelenski para cerrar un acuerdo de armamento y darle respaldo político
El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar un acuerdo presentado como "histórico" en materia de armamento y reafirmar su respaldo político en un momento delicado por la situación en el frente y la falta de perspectivas de alto el fuego.
Macron dio la bienvenida a Zelenski en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París, acompañado de sus ministros de Defensa, Catherine Vautrin, y Exteriores, Jean-Noël Barrot.
Después de escuchar los himnos de los dos países y de pasar en revista las tropas presentes en Villacoublay, el presidente francés tiene previsto mostrarle a Zekenski una serie de equipamientos militares franceses, como los cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones.
