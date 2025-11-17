Macron recibe a Zelenski para cerrar un acuerdo de armamento y darle respaldo político

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar un acuerdo presentado como "histórico" en materia de armamento y reafirmar su respaldo político en un momento delicado por la situación en el frente y la falta de perspectivas de alto el fuego.

Macron dio la bienvenida a Zelenski en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París, acompañado de sus ministros de Defensa, Catherine Vautrin, y Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Después de escuchar los himnos de los dos países y de pasar en revista las tropas presentes en Villacoublay, el presidente francés tiene previsto mostrarle a Zekenski una serie de equipamientos militares franceses, como los cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones.

La visita a la base aérea terminará con la firma de una carta de intenciones en la que se va a concretar un pedido ucraniano.

Zelenski había avanzado este domingo, durante la primera etapa en Grecia de una gira europea que le llevará el martes a España, que se iba a concluir con Francia un acuerdo "histórico" para reforzar la aviación de combate, la defensa aérea y otras capacidades defensivas.

Según la presidencia francesa, se trata de favorecer la modernización del ejército ucraniano para acercarlo a los estándares de la OTAN, y eso aprovechando la "excelencia" francesa en el terreno de la defensa.

Una cooperación armamentística que se quiere profundizar en particular en lo que se refiere a los drones, teniendo en cuenta su importancia en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Una vez finalizada la visita a la base aérea, Macron y Zelenski se desplazarán al cuartel general de la coalición de voluntarios de la que forman parte 35 países, esencialmente europeos, que preparan garantías de seguridad para Kiev en el caso de que se lograra un acuerdo de alto el fuego con Rusia.

Las garantías de seguridad, que incluirían incluso el despliegue de tropas en Ucrania por algunos de los miembros de la coalición de voluntarios, están sujetas a un acuerdo de alto el fuego que no parece una realidad a corto plazo, sobre todo desde que ha dejado de ser una gran prioridad para el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La tercera parte de la novena visita oficial de Zelenski a Francia desde el comienzo de la guerra hace casi cuatro años tendrá lugar en el Palacio del Elíseo, con la firma de acuerdos entre los dos países, una conferencia conjunta de los dos presidentes y un almuerzo de trabajo en el que discutirán de cooperación bilateral, sobre todo en el terreno de la energía, la economía y la defensa.

Por la tarde, Macron y Zelenski participarán en un "foro de drones" para profundizar la cooperación de la industria de los dos países en los que se han convertido en equipamientos clave en la guerra entre Ucrania y Rusia.