Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Más de treinta drones y dos misiles balísticos impactan en distintos puntos de Ucrania

Treinta y dos de los 128 drones y los dos misiles balísticos Iskander-M lanzados desde la pasada noche contra territorio ucraniano por Rusia no pudieron ser neutralizados e impactaron en 17 localizaciones distintas de Ucrania, según el parte publicado este lunes por la Fuerza Aérea ucraniana.

Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento de la publicación del parte.

Del total de drones lanzados por Rusia, cerca de ochenta eran aparatos no tripulados de ataque Shahed, una tecnología adquirida por los rusos al comienzo de la guerra que el Ejército del Kremlin utiliza masivamente contra Ucrania.