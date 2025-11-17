Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel mata a un hombre en Gaza y hiere a otras tres personas, entre ellas un niño

El Ejército israelí mató a un hombre este lunes en la zona de Beit Lahia, en el extremo noroeste de Gaza y controlada por las fuerzas israelíes, e hirió a otras tres personas -entre ellas un niño- en el barrio de Shejaia del este de la capital gazatí, por donde discurre la 'línea amarilla' de retirada de las tropas.

Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Al Ahli, a donde llegaron las cuatro víctimas, el hombre que murió se encontraba en la zona de Al Atatara de Beit Lahia cuando fue alcanzado por el fuego israelí.

Respecto a los tres heridos, las fuentes indicaron que sus heridas se deben al ataque de un dron cuadricóptero contra un grupo de personas en el barrio de Shejaia, que se encuentra al este de la ciudad de Gaza y por donde discurre la divisoria hasta la que se ha replegado el Ejército israelí de acuerdo a la primera fase del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.