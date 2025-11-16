CRIMEN ORGANIZADO
Estados Unidos felicita a Ecuador por la captura del líder criminal 'Pipo' en España
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, no menciona en su comentario en 'X' a la Policía española, que ha llevado a cabo el arresto de "uno de los capos del crimen organizado más notorios de Latinoamérica"
Efe
El Gobierno de Estados Unidos felicitó este domingo al de Ecuador por la captura en España de Wilmer Chavarría 'Pipo', máximo líder de la banda criminal Los Lobos, la más grande y poderosa actualmente de Ecuador. La detención fue realizada por la Policía Nacional de España, en coordinación con sus pares ecuatorianos.
"Felicitaciones al Gobierno del Ecuador por la captura de 'Pipo', uno de los capos del crimen organizado más notorios de Latinoamérica", escribió en la red social X el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sin mencionar a la Policía española.
Agregó que "si los gobiernos no combaten el crimen, es porque son CÓMPLICES; tolerar el crimen es una DECISIÓN, no un DESTINO". "¡Fuerte abrazo a nuestros amigos ecuatorianos por esta gran hazaña y todo mi respeto!", añadió.
Arrestado en Málaga
Chavarría, detenido en Málaga (España), era el último gran líder del esquema criminal de Ecuador que faltaba por capturar, tras haber caído previamente las cabezas de Los Choneros, Los Tiguerones y los Chone Killers, con capturas también en España, Panamá y Colombia.
A través de un mensaje en redes sociales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que 'Pipo' fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España.
"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) cártel Jalisco Nueva Generación", señaló Noboa.
Según el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, que se encuentra actualmente en España, "Chavarría es responsable de al menos 400 muertes".
