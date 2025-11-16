Operación Lanza del Sur
Estados Unidos destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes
La potencia no detalla la nacionalidad de los "narcoterroristas" fallecidos
EFE
Estados Unidos anunció este domingo que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, causando la muerte de tres hombres a bordo a los que calificó de "narcoterroristas", sin detallar su nacionalidad.
El ataque se produjo el sábado y se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la Administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.
"El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista", informó en redes el Comando Sur del Ejército estadounidense.
"Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales", agrega el comunicado, que no precisa las nacionalidades de las víctimas.
Este domingo llegó al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del gran despliegue militar que Trump ha ordenado en la región.
Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 70 individuos.
Estos operativos han elevado la tensión con Colombia y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- El Paseo de Alfonso luce su nueva plaza-mirador