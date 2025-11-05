Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel confirma la identidad de los restos del último rehén entregado por Hamás

El Gobierno y el Ejército de Israel han anunciado en la madrugada de este miércoles la identificación de los restos del rehén entregado horas antes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como el sargento primero de brigada blindada Itay Chen. Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado ya a la familia del militar israelí, según el comunicado que han emitido, en el que han precisado que Chen "cayó en combate en un tanque durante la batalla de Nahal Oz (un kibutz próximo a la Franja de Gaza) la mañana del 7 de octubre de 2023 y fue secuestrado por la organización terrorista Hamás". El sargento servía como soldado en un batallón de los Altos del Golán (un territorio sirio 'de iure' arrebatado por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967) fue declarado muerto el 10 de marzo de 2024, con 19 años. Tanto las FDI como el Ejecutivo israelí, en su propio comunicado, se han unido al "dolor de la familia" y han mostrado su compromiso con el objetivo de repatriar a todos los rehenes muertos. Asimismo, han coincidido en subrayar que Hamás está "obligada" a cumplir sus compromisos en el marco del acuerdo de alto el fuego, en concreto en cuanto a la devolución de los cuerpos de rehenes muertos.