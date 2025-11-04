Mano derecha de George W. Bush
Muere Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak
EFE
Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, según un comunicado emitido este martes por su familia.
Cheney, considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y que fue clave en la guerra de EEUU contra Irak, murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según el comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El balneario más grande de Galicia: una escapada ideal para este otoño a solo 45 minutos de Vigo