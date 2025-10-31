El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia

El ya expríncipe Andrés, expulsado de la monarquía británica por su hermano el rey Carlos III, hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes, según cuenta el historiador real Andrew Lownie en el impactante podcast del 'Daily Mail'. La caída en picado de uno de los hijos de la reina de Inglaterra se vincula a su asociación con el financiero condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor «no tiene límites morales» y se aprovechó de su cargo como enviado comercial para «llenarse los bolsillos» y perseguir mujeres, abunda historiador. Lownie es autor de la biografía no autorizada titulada 'The Rise and Fall of the House of York' (El auge y la caída de la Casa de York), que narra la espectacular caída en desgracia de Andrés.

Según declaró a la columnista del Daily Mail Sarah Vine, el príncipe Carlos desaconsejó que se le concediera a Andrés el cargo de enviado comercial en 2001, advirtiendo que solo se dedicaría a «perseguir mujeres y jugar al golf». El historidor afirma que Carlos fue desautorizado por el entonces primer ministro Tony Blair y su aliado Peter Mandelson. Así, en medio de lo que Lownie describe como «una crisis de mediana edad», Andrew se embarcó en una serie de viajes financiados por los contribuyentes que también servían como vacaciones.

"Nosotros pagamos sus vacaciones"

El impactante podcast explica que "en el 2001, Andrew tiene 41 años, está pasando por una crisis de mediana edad y básicamente empieza a perseguir a montones de mujeres". "Utiliza como excusa su cargo de enviado comercial, pagado por los contribuyentes, para irse de viaje. Siempre se tomaba dos semanas de tiempo libre. Así que nosotros pagamos sus vacaciones y él se va y hace lo que le da la gana", abunda Andrew Lownie.

Hubo un famoso viaje a Tailandia, para celebrar el cumpleaños del rey. Andrew representa a su país e insiste en alojarse en un hotel de cinco estrellas en lugar de en la embajada, como siempre ha hecho.

«Andrew hizo traer a 40 prostitutas en cuatro días. Todo esto fue posible gracias a diplomáticos y otras personas». Cuando el presentador Vine le preguntó sobre la afirmación de las 40 prostitutas, el historiador respondió que había sido verificada por múltiples fuentes, entre ellas un corresponsal de Reuters y un miembro de la familia real tailandesa.

Intereses comerciales propios

Más allá del sexo, Lownie dijo que su «verdadera preocupación» sobre el príncipe Andrés durante su etapa como enviado comercial era que utilizara su cargo para promover sus propios intereses comerciales. Pidió al Archivo Nacional que hiciera públicos los documentos sobre la etapa del príncipe como enviado comercial, argumentando que existe «una conspiración de silencio» en torno al príncipe.

«Andrew está claramente desacreditando a toda la institución. Está socavando todo el buen trabajo que hace el resto de la familia.Si se hubiera sometido a Andrew a un escrutinio adecuado durante su etapa como enviado comercial, algunos de estos problemas podrían no haber ocurrido", dice el historiador para añadir: "Creo que la familia se ganaría mucho respeto si simplemente lo echaran a los leones. Si se enfrenta a cargos penales, que los afronte. Que vaya a la cárcel si es necesario. Eso demostrará que nadie está por encima de la ley".