Trump ordena reiniciar "inmediatamente" los ensayos nucleares tras acusar falsamente a otros países de hacer lo propio

No está claro si Donald Trump confunde churras con merinas o, para ser más precisos, la detonación controlada de bombas nucleares con los ensayos de misiles capaces de transportar armas nucleares, pero la pasada madrugada hizo una de esas declaraciones llamadas a poner a medio mundo en guardia. El líder estadounidense ordenó al Departamento de Guerra que reinicie los ensayos nucleares, más de tres décadas después de que Estados Unidos llevara a cabo sus últimas explosiones controladas en el subsuelo de Nevada. "Otros países están probando sus programas, de modo que he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en términos de paridad", escribió Trump en Thruth Social. "Ese proceso comenzará inmediatamente", apostilló.

Las palabras de Trump llegaron minutos antes de que se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur. "Odio hacerlo por su poder destructivo, pero no tenemos otra alternativa. Rusia es segundo y China está en un distante tercer puesto, pero en cinco años estará igualado", añadió refiriéndose aparentemente al número de armas atómicas que tiene cada país. De hecho, según la Federación de Científicos Americanos y el Instituto Internacional para la Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) es Rusia el país con más ojivas nucleares, también las desplegadas y técnicamente operativas, seguido muy de cerca por EEUU y a mucha distancia por China.

Tampoco está claro a qué se refería cuando dijo que otros países están probando sus arsenales. "Veo que están haciendo ensayos y, me digo, si ellos van a hacerlo, deduzco que tenemos que hacer lo mismo", explicó después a la prensa. Pero lo cierto es que ningún país ha llevado a cabo detonaciones controladas en los últimos años. El último en hacerlo fue Corea del Norte en 2017, supuestamente con una bomba de hidrógeno. "Trump está mal informado y alejado de la realidad", escribió en las redes sociales Daryl Kimball, directora ejecutiva de la Asociación para el Control de Armas (ACA), con sede en Washington.

Modernización de los arsenales nucleares

Todas las grandes potencias nucleares, eso sí, llevan años embarcadas en costosísimos programas de modernización de sus arsenales, un proceso que en Estados Unidos inició Barack Obama tras recibir el Nobel de la Paz por promover justo lo contrario, un mundo sin armas nucleares. Paralelamente, la tensión geopolítica se ha utilizado como pretexto para desmontar parte del armazón legal levantado a finales de la Guerra Fría y en sus años posteriores con el fin de frenar la carrera nuclear y mitigar sus riesgos.

En 2023 Rusia revocó su ratificación del tratado que prohíbe los ensayos nucleares, nunca ratificado por Washington. Y esta misma semana su presidente, Vladímir Putin, anunció que Moscú ha probado con éxito un nuevo dron submarino propulsado con energía nuclear y capaz de transportar armas atómicas, pero no hay ninguna evidencia de que detonara la bomba durante los ensayos. Días antes el Kremlin habría hecho lo mismo con un nuevo misil balístico de propulsión nuclear, en un aparente demostración de fuerza para señalar que no piensa renunciar a sus demandas maximalistas en Ucrania. También EEUU prueba con regularidad sus sistemas capaces de lanzar armas nucleares, según Associated Press.

Después de anunciar los potenciales ensayos, Trump cambió la música de sus palabras para decir que su objetivo ideal sería precisamente el contrario. "Creo que la desescalada o la desnuclearización, sería estupenda. De hecho, estamos hablando con Rusia del tema y China se sumará si hacemos algo", dijo a los periodistas. En Pekín sus palabras no pasaron inadvertidas. "China espera que EEUU cumpla con premura sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y honre sus compromisos para suspender los ensayos nucleares", dijo Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores.