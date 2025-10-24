El secretario de Estado de EEUU acusa sin pruebas a la UNRWA de ser "una subsidiaria de Hamás"

Después del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ahora le ha llegado el turno al secretario de Estado, Marco Rubio. El alto diplomático ha visitado este viernes el Centro de Coordinación Civil-Militar de EE.UU. en Kyriat Gat, al sur de Israel. Desde allí, ha insistido en la urgencia de que Hamás se desarme y ha especificado que, si se niega a hacerlo, constituiría una violación del acuerdo de alto el fuego. También ha dicho que no tendría ningún papel que desempeñar en el futuro gobierno de Gaza, igual que la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Al tacharla de "subsidiaria de Hamás" sin aportar pruebas que lo demuestren, ha señalado que "no va a desempeñar ningún papel" en la entrega de ayuda a Gaza bajo el plan de alto el fuego respaldado por Washington.

"La ONU está aquí, y estamos viendo el trabajo que están haciendo, también otras oenegés sin fines de lucro, organizaciones de asistencia humanitaria que participan" en el reparto de ayuda en Gaza, ha dicho Rubio desde el centro donde se monitorea el cumplimiento de la tregua. "Estamos dispuestos a colaborar con ellos si logran que funcione, pero no con la UNRWA", que "se convirtió en una subsidiaria de Hamás", ha declarado sin aportar ninguna prueba que lo demuestre. Desde el inicio de la guerra en el enclave palestino, las autoridades israelíes han acusado a la agencia de Naciones Unidas de tener entre sus filas a milicianos de Hamás que atacaron el sur del país durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Sin pruebas

Hace dos días, la Corte Internacional de Justicia dijo que Israel "no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa" de los empleados de la UNRWA "son miembros de Hamás", ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto. Sin embargo, la administración del presidente estadounidense Donald Trump sigue haciéndose eco de los reclamos de su aliado. Pero, igual que han hecho los demás altos funcionarios estadounidenses que han pasado por Israel esta semana, Rubio se ha alejado de los planes israelíes para anexionarse la Cisjordania ocupada. "Basta con decir que no creemos que vaya a suceder", ha afirmado, dos días después de que la Knesset, el Parlamento israelí, aprobara dos proyectos de ley que facilitarían la anexión.

"Todos deben comprender que si algo así [la anexión] ocurriera ahora mismo, muchos de los países que participan en el proceso [del alto el fuego] probablemente no querrán seguir involucrados", ha añadido Rubio. "Es una amenaza para el proceso de paz, y todos lo saben", ha sentenciado. "Israel no va a hacer nada con Cisjordania", ha insistido Trump este jueves, poniendo de manifiesto las cada vez más tensas relaciones entre el Gobierno del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu y la Casa Blanca. "Los israelíes no pueden tratarnos como si fuéramos Joe Biden", ha declarado un funcionario de la Administración Trump a The Times of Israel el jueves por la noche, bajo condición de anonimato. Durante el mandato demócrata previo, hubo enfrentamientos regulares entre Biden y Netanyahu.

"Fuera de control"

Un nuevo informe del medio estadounidense Politico revela que la Administración Trump ha expresado su frustración con la conducta de Israel durante las dos últimas semanas desde el anuncio del alto el fuego en Gaza. Por un lado, los bombardeos israelíes en el enclave del pasado domingo tras la muerte de dos soldados, y, por otro, la votación preliminar del miércoles para aplicar la soberanía israelí sobre Cisjordania han vuelto a provocar exasperación en la Casa Blanca. Tras los ataques del fin de semana que mataron a más de 40 civiles, un alto funcionario estadounidense habría declarado a un aliado árabe que Israel estaba "fuera de control". Por ello, durante su visita de dos días, Vance entregó un "mensaje firme" a Netanyahu al respecto.

Rubio ha insistido este miércoles que una normalización regional más amplia entre Tel Aviv y varios países árabes "podría ser un subproducto de lograr algo" del alto el fuego. "Nos gustaría tener tantos miembros de los Acuerdos de Abraham como sea posible", ha añadido, sin especificar qué países se unirían. También ha hablado de la fuerza de estabilización internacional que se desplegaría en Gaza. "Obviamente, al formar esta fuerza, tendrá que haber países con los que Israel se sienta cómodo también", ha afirmado, anunciando que "hay muchos países que están expresando interés en este momento", aunque todavía no podía especificarlos. Sobre el gobierno de Gaza, ha dicho que, en caso de que la Autoridad Palestina ocupe algún rol destacado, tendría que reformarse primero y ha dejado claro que Hamás no tendrá ningún papel.

En un comunicado publicado en Telegram, Hazem Qassem, portavoz de Hamás en Gaza, ha declarado que el grupo está "ansioso por garantizar el éxito de este acuerdo y su implementación sobre el terreno". A su vez, ha elogiado las declaraciones de Trump, considerándolas favorables al acuerdo de alto el fuego y ha destacado que la posición de Washington de rechazo a la anexión de la Cisjordania ocupada a Israel es "positiva". "Estamos entrando en un diálogo nacional palestino con el corazón abierto y las manos extendidas hacia todas las fuerzas palestinas", ha afirmado, subrayando que la Autoridad Palestina es "una de las entidades palestinas que no pueden ser ignoradas".