Estrategia publicitaria
La empresa de la escalera usada por los ladrones del Louvre usa la imagen como publicidad
Los dueños de Böcker de Werne argumentan que valoraron la ausencia de daños personales para hacer una campaña con "sentido del humor"
Redacción
La empresa Böcker de Werne, ubicada en Renania del Norte-Westfalia, ha tenido la brillante idea al ver una de sus antiguas grúas Agilo en fotos del robo en el Museo del Louvre en París: usar la imagen como publicidad.
«No queríamos faltarle al respeto a los franceses, pero como nadie salió herido y hay tanta basura en el mundo ahora mismo, pensamos que un poco de humor nos vendría bien», dice Alexander Böcker, de 42 años, junto a su esposa, Julia Scharwatz.
Los perfiles de Instagram y Facebook de la compañía ahora muestran una foto de esa misma grúa frente a la entrada lateral del Louvre, junto con el ingenioso mensaje: "¡Cuando hay que hacerlo rápido! El Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kilogramos a 42 metros/minuto, en silencio gracias a su motor eléctrico de 230 V".
"Silenciosa como un susurro", añade el texto.
Todo este golpe de efecto recuerda un poco a los anuncios de Sixt, que también utilizan repetidamente eventos sociales, con toques de tragedia y comedia, para sus anuncios de coches de alquiler. La propia Sixt comentó la publicación de la compañía Böcker con un GIF humorístico que dice: "¡Te estamos vigilando!".
