Trump cancela los planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que cancelaba de momento el despliegue de tropas federales en la ciudad de San Francisco que planeaba para el próximo fin de semana, como parte de su ofensiva contra la inmigración en el estado de California. "El Gobierno federal se preparaba para 'intervenir' en San Francisco, California, este sábado, pero amigos que viven en la zona me llamaron anoche para pedirme que no siguiera adelante con el despliegue, dado que el alcalde, Daniel Lurie, estaba logrando avances importantes", escribió en su red Truth Social.

Entre las "personas destacadas" que apelaron ante Trump por "el futuro prometedor de San Francisco", epicentro de las tecnológicas en EEUU, están Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA, y Marc Benioff, el director ejecutivo de la plataforma Salesforce, especificó el magnate. "Por lo tanto, no intensificaremos la presencia policial en San Francisco el sábado", agregó.

Por su parte, el alcalde de San Francisco agradeció en X que el mandatario estadounidense diese marcha atrás con su decisión de enviar tropas a la ciudad. "Tenemos trabajo por hacer y agradeceríamos que se mantuvieran las colaboraciones con el FBI, la DEA (Administración de Control de Drogas), el ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y el Fiscal de EEUU para erradicar las drogas y los narcotraficantes de nuestras calles", apuntó. "Pero tener al ejército y a las fuerzas de seguridad migratorias militarizadas en nuestra ciudad obstaculizará nuestra recuperación", indicó Lurie en un escrito en X.

Lucha contra la delincuencia

La semana pasada, el mandatario estadounidense había informado sobre sus planes de enviar tropas de la Guardia Nacional para detener la "violencia" en la urbe californiana, similar a las operaciones que ordenó en Los Ángeles, Chicago y Washington D.C., tras el aumento en las redadas migratorias. Según Trump, durante una conversación telefónica con el alcalde de San Francisco este le pidió "que le diera una oportunidad para ver si podía revertir la situación". "Le dije que creo que está cometiendo un error, porque podemos hacerlo mucho más rápido y eliminar a los delincuentes que la ley no le permite eliminar", insistió.

El republicano advirtió de que "los habitantes de San Francisco se han unido para combatir la delincuencia, especialmente desde que empezamos a encargarnos de ese tema tan delicado". Desde agosto, Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos indices de criminalidad, y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados.

Tensión en Nueva York

Paralelamente al caso de San Francisco, se mantiene la tensión en Nueva York. Líderes políticos, encabezados por la presidenta del Concejo municipal de Nueva York, Adrienne Adams, y religiosos de diversas creencias enviaron este jueves un contundente mensaje al presidente Donald Trump para que "mantenga sus manos fuera de la ciudad", que "no quiere ni necesita una ocupación federal o militar", como ocurre en otras. "Estamos unidos hoy aquí para exigir a Donald Trump que mantenga sus manos fuera de la ciudad de Nueva York y para que no interfiera con nuestros vecinos, nuestros hijos y nuestras comunidades", dijo Adams en rueda de prensa, y destacó que "su administración ha demostrado la voluntad de ignorar la democracia y enviar fuerzas militares contra su propio pueblo".

La redada de Nueva York

La advertencia ocurre después de que el pasado martes unos 40 agentes de inmigración y otras agencias federales se presentaran enmascarados en la ciudad y arrestaran en plena calle a nueve personas en la zona comercial de Canals Street, cerca del popular Barrio Chino y el SoHo, atestada siempre de vendedores ambulantes. La redada sembró el pánico entre los vendedores, que intentaron correr para evitar ser detenidos, así como protestas en la ciudad. Adams, presidenta del Concejo por el Partido Demócrata, insistió en que los agentes de inmigración han violado repetidamente derechos constitucionales, "haciendo desaparecer ilegalmente a miembros de nuestras comunidades y separando familias". "Esto solo debilita nuestras comunidades locales y nuestra economía al perturbar nuestros vecindarios y sus corredores de pequeñas empresas, todo por política. No necesitamos más perturbaciones como esta", afirmó. La redada tuvo lugar a menos de dos semanas de que la votación a la Alcaldía de la ciudad el próximo 4 de noviembre y en las que el candidato demócrata, Zohran Madami, aventaja en las encuestas a su principal rival, el independiente Andrew Cuomo.

Enfrentamientos con residentes

También advirtió de que no permitirán el envío de militares de la Guardia Nacional, como ya ha ocurrido en California, Illinois y Oregon, donde ha habido enfrentamientos con residentes que se oponen a su política antiinmigrantes. "Si a Trump realmente le importara la seguridad pública, no estaría recortando los fondos para las víctimas de delitos, la educación, la vivienda asequible, el apoyo a la clase trabajadora en nuestra ciudad y nuestro país", dijo la presidenta. Para ella, la verdadera seguridad pública consiste "en invertir en las comunidades, ampliar el acceso a la atención médica y garantizar que las personas tengan buenos empleos y viviendas estables". Por su parte, la concejala Shahana Hanif, hija de inmigrantes, señaló que es "vergonzoso" lo ocurrido en Canals Street. "No nos silenciarán. No cederemos y no permitiremos este tipo de extralimitación que solo ha generado caos y miedo", afirmó, mientras que otros miembros de la legislatura municipal también se solidarizaron con la comunidad inmigrante y catalogaron como "maniobra política" la redada de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El reverendo Charles O. Galbreath, de la centenaria Alliance Tabernacle, subrayó que su iglesia atiende principalmente a poblaciones inmigrantes, quienes ven cada día "miedo, ansiedad e incertidumbre", lo cual "es inaceptable y no puede continuar". "La administración Trump tiene que quitar sus manos de la ciudad de Nueva York", apostilló.