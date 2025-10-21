El vicepresidente de EEUU, JD Vance, visita Israel para mantener el alto el fuego en Gaza

Son días de visitas en Israel. Tras la llegada de los enviados de la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, a la región, Steve Witkoff y Jared Kushner, este lunes, ahora le ha tocado el turno al vicepresidente JD Vance. Nada más aterrizar, se ha reunido durante dos horas con ellos y, a continuación, se ha dirigido al Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, según el grupo de la Casa Blanca que acompaña a su convoy en Israel. Este sitio en Kiryat Gat es el cuartel general de la incipiente fuerza liderada por Estados Unidos destinada a supervisar la implementación del alto el fuego en Gaza. Mientras, en el enclave palestino, la ayuda humanitaria empieza a llegar a cuentagotas a la población.

"El vicepresidente está aquí para reuniones informativas privadas con miembros del Ejército", ha dicho el grupo de la Casa Blanca que le acompaña. Altos funcionarios estadounidenses afirmaron la semana pasada que un equipo militar estadounidense de 200 personas será desplegado en Oriente Próximo para "supervisar" la tregua tras el acuerdo negociado por Trump. En el grupo participarán funcionarios militares egipcios, qataríes, turcos y probablemente emiratíes. A su vez, la oficina del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha informado sobre una reunión con el jefe de inteligencia de Egipto, Hasán Rashad, en Jerusalén. En el encuentro, discutieron "avanzar en el plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto y fortalecer la paz entre los países, así como otros temas regionales".

La visita de los altos funcionarios estadounidenses llega en el momento de mayor fragilidad del alto el fuego que entró en vigor en Gaza hace 11 días. El domingo, la muerte de dos soldados israelíes en el enclave provocó la renovación de los bombardeos sobre el enclave. Durante este martes, la situación se ha mantenido más calmada. El Ministerio de Salud ha informado que los cadáveres de 13 palestinos y ocho personas heridas fueron trasladados a hospitales de Gaza en las últimas 24 horas. Algunos cuerpos pueden haber sido recuperados de los escombros de agresiones previas. En total, desde el 7 de octubre de 2023, al menos 68.229 personas han muerto y 170.369 han resultado heridas en ataques israelíes en Gaza.

Ayuda humanitaria insuficiente

Ante la delicadeza del momento actual, la visita de Vance busca afianzar la tregua. El New York Times afirma que las autoridades en Washington temen que Netanyahu pueda poner fin al alto el fuego en Gaza y regresar a la guerra contra Hamás. Citando a varios funcionarios estadounidenses anónimos, el rotativo constata una creciente preocupación en la Administración Trump de que el primer ministro israelí pueda actuar activamente contra el acuerdo. El presidente estadounidense ha escrito en Truth Social que los aliados de EEUU en la región le "han informado explícita y firmemente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a petición mía, de entrar en GAZA con una fuerza pesada y 'enderezar a nuestro Hamás' si este continúa actuando mal, en violación de su acuerdo con nosotros".

Trump afirma haber respondido a estos países, "y a Israel: '¡TODAVÍA NO!'. Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hace, el fin de Hamás será RÁPIDO, FURIOSO Y BRUTAL". El grupo palestino, por su parte, ha anunciado que esta noche a las 21.00 hora local (20.00 hora peninsular española) entregará los cuerpos de dos rehenes más. Contrariamente a las afirmaciones del presidente estadounidense, el New York Times ha revelado este martes que los países dudan en enviar fuerzas a la Franja por temor a tener que enfrentarse a Hamás mientras intentan estabilizar el territorio. Tras la retirada de las tropas israelíes a la llamada Línea Amarilla, los agentes del grupo palestino han vuelto a emerger en las calles.

Aunque la violencia ha disminuido, la situación en la Franja sigue siendo trágica. La ayuda que ha llegado al enclave está muy por debajo del volumen prometido, con solo 986 camiones de ayuda entrando al enclave desde que comenzó el alto el fuego, de los 6.600 camiones que se suponía que llegarían el lunes por la noche, según datos de la oficina de Medios del Gobierno de Gaza. "Reafirmamos nuestra condena a todas las violaciones y prácticas israelíes en Palestina, especialmente la conversión de la Franja de Gaza en una zona inhabitable, y la continua violación del alto el fuego", ha declarado el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Zani, señalando que la guerra de Israel contra Gaza no ha sido más que un "genocidio".