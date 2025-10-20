Balcanes
Muere el general serbio Nebojsa Pavkovic, condenado por crímenes de guerra durante la guerra de Kosovo
El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó en 2019 a Pavkovic --que se entregó en 2005-- a 22 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y de guerra
EP
El ex jefe del Ejército de Yugoslavia Nebojsa Pavkovic (2000-2002) ha fallecido este lunes a los 79 años de edad, menos de un mes después de haber sido liberado anticipadamente por problemas de salud mientras cumplía condena por crímenes de guerra en Finlandia.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha expresado sus "más sinceras condolencias" a los seres queridos de Pavkovic, "así como a todos los que le conocieron y respetaron", mientras que ha dicho haber recibido "con profunda tristeza la noticia del fallecimiento" del general.
"Durante su largo servicio, dejó huella como un funcionario que cumplió con su deber con un fuerte sentido de responsabilidad, dedicación y pertenencia a Serbia, cuidando de las personas con las que trabajó y cumpliendo las tareas que le fueron encomendadas", reza un comunicado.
Vucic ha sostenido que "generaciones" de militares "le recordarán por su trabajo, disciplina y convicción de que el uniforme se viste con honor y su palabra se cumple como un juramento". "Dedicó su vida a servir al país y al Ejército, y su memoria será atesorada por quienes compartieron con él días difíciles", ha expresado.
"En este momento de dolor, nuestros pensamientos están con sus seres queridos: que encuentren consuelo en el recuerdo, el respeto y el amor de quienes lo conocieron. Que sea eternamente glorificado y, gracias a la familia, fuerza, paciencia y paz en estos momentos dolorosos", ha agregado.
El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó en 2019 a Pavkovic --que se entregó en 2005-- a 22 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y de guerra durante la guerra de Kosovo. Desde 2014, fecha en la que se confirmó la sentencia, cumplía la pena en la prisión finlandesa de Kylmakoski, a menos de 50 kilómetros al sur de Tampere.
