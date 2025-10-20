Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales

Santiago de Compostela ha vuelto a aparecer, como por ensalmo, en un capítulo destacado de la historia política latinoamericana. El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, nació en la capital gallega el 22 de septiembre de 1967, durante el exilio de su familia tras la llegada al poder del general René Barrientos, que obligó a su padre, Jaime Paz Zamora, y a su madre, a abandonar el país.

Cinco décadas después, aquel niño compostelano acaba de lograr una victoria histórica en las elecciones bolivianas, poniendo fin a más de veinte años de predominio de la izquierda representada por el Movimiento al Socialismo (MAS–IPSP) de Evo Morales y Luis Arce.

Según los resultados preliminares, considerados "irreversibles" por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Paz —candidato del Partido Demócrata Cristiano— alcanzó el 54% de los votos, nueve puntos por encima del expresidente interino Jorge “Tuto” Quiroga, de la derecha tradicional.

“Se respiran vientos de cambio y renovación”, declaró el nuevo mandatario tras conocerse los resultados. Paz se comprometió a gobernar “con hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria”, e insistió en que su gobierno no recortará en sanidad, educación ni políticas sociales, a pesar del ajuste económico que se prevé necesario en un país afectado por la crisis de los hidrocarburos.

El vencedor de las elecciones en Bolivia, el compostelano Rodrigo Paz / Europa Press/Contacto/Javier Mamani - Archivo

Un compostelano en la política boliviana

El nacimiento de Rodrigo Paz en Santiago fue consecuencia directa de un tiempo de exilio y represión. La familia Paz residió en Galicia antes de establecerse en otros países latinoamericanos, y el propio Rodrigo creció entre comunidades bolivianas en el exterior, estudiando en colegios jesuitas. Su infancia estuvo marcada por la persecución política y la violencia: su padre fue el único superviviente de un atentado ordenado por el régimen del dictador Luis García Meza en 1980.

Cuando la democracia regresó a Bolivia, en 1982, los Paz pudieron volver al país. Rodrigo siguió los pasos paternos —Jaime Paz Zamora presidió Bolivia entre 1989 y 1993— y comenzó su trayectoria política en el año 2002. Fue alcalde de Tarija entre 2015 y 2020 y senador por el mismo departamento hasta la actualidad.

Rodrigo Paz durante la campaña de las presidenciales / Agencias

Controversia por su origen gallego

Durante la campaña, el origen compostelano del candidato generó mensajes de descrédito en las redes sociales, en las que se le acusaba de no ser “verdaderamente boliviano”. Ante esas críticas, Paz respondió con firmeza y presentó su documento de identidad para demostrar su nacionalidad.

“Me parece cruel que un niño boliviano, que a causa de la situación política no pudo nacer en su patria, sea ahora juzgado por eso. Es un disparate”, aseguró entonces.

La polémica no impidió que su candidatura ganara fuerza, especialmente entre los sectores que buscaban un cambio sin rupturas bruscas.

Un nuevo rumbo para Bolivia

La participación electoral superó el 85%, y los analistas consideran que Paz consiguió canalizar el apoyo de sectores de centro y de derecha moderada, atrayendo también votos del rural occidental, tradicionalmente afín al MAS–IPSP.

El nuevo presidente, de 57 años, tendrá que buscar consensos en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría absoluta, y deberá enfrentarse a una economía en crisis, afectada por la falta de divisas y el colapso del modelo extractivista.

Aun así, su llegada al Palacio Quemado simboliza un nuevo tiempo político en Bolivia, y también deja un inesperado eco gallego: el de un compostelano de nacimiento que ahora lidera un país de más de doce millones de habitantes en el corazón de América del Sur.