Oriente Próximo

Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si hay heridos o víctimas mortales

Escombros tras ataques israelíes en la Franja de Gaza

Escombros tras ataques israelíes en la Franja de Gaza / Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

EFE

Jerusalén

La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si hay heridos o víctimas mortales, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigor el pasado día 10 de octubre.

