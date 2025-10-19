En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia denuncia un ataque ucraniano contra una procesadora de gas en Oremburgo tras otra noche de bombardeos
Las autoridades de la región rusa de Oremburgo han denunciado un ataque ucraniano contra una planta procesadora de gas en un nuevo ejemplo del aumento del alcance de los ataques que está efectuando el Ejército de Ucrania contra territorio de Rusia que han alcanzado en las últimas fechas instalaciones en Siberia y los Urales. El gobernador de Oremburgo, Yevgeni Solntsev, ha confirmado el ataque contra esta planta, a unos 1.700 kilómetros al este de la capital ucraniana, Kiev, que no ha dejado víctimas, aunque sí ha provocado restricciones de vuelo temporales, y ya levantadas, en el aeropuerto de la región. Ucrania no ha hecho comentarios sobre el ataque.
Zelenski, sobre los Tomahawk: "Trump no dijo que no, pero tampoco dijo que sí"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la reunión que sostuvieron en la víspera en la Casa Blanca, no le garantizó el suministro de misiles de gran alcance Tomahawk pero tampoco lo descartó del todo.
"Para ser sincero, es bueno que el presidente Trump no haya dicho que no, pero por hoy, tampoco ha dicho que sí", declaró el jefe de Estado ucraniano en una entrevista con el programa 'Meet The Press' de la cadena NBC News, cuyo contenido completo se emitirá el domingo.
Tusk afirma que la solidaridad europea con Ucrania es más importante que nunca
El primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó este sábado la importancia de la solidaridad europea con Ucrania, tras la reunión el viernes en Washington entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.
"Tras las conversaciones mantenidas ayer por el presidente Zelenski en la Casa Blanca y con los líderes europeos, una cosa está absolutamente clara: la solidaridad de Europa con Ucrania frente a la agresión de Rusia es hoy más importante que nunca antes", escribió en un mensaje en la red social X.
Ucrania se centra en los aspectos positivos de la reunión entre Zelenski y Trump
A pesar de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de no proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania de momento y de su plan de reunirse en Budapest con el líder ruso, Vladímir Putin, Kiev, sin ver cumplidas sus expectativas, confía en las mejoradas relaciones con Washington para intensificar la presión sobre Moscú para lograr un alto el fuego.
La ciudad ucraniana de Chernígov pasa una noche sin electricidad tras un ataque ruso
La ciudad ucraniana de Chernígov, capital homónima de la región septentrional, se ha quedado sin electricidad esta pasada noche por un ataque aéreo ruso con aviones no tripulados en un nuevo asalto dentro de su campaña contra la infraestructura energética de Ucrania antes de la llegada del invierno. Las fuerzas de seguridad ucranianas han confirmado daños adicionales en la infraestructura ferroviaria y los edificios no residenciales resultaron dañados.
Zelenski informa de su reunión con Trump a socios europeos, que ratifican su apoyo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó a los líderes europeos en una conversación telefónica conjunta de su reunión el viernes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras los socios europeos subrayaron la urgencia de alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania, a la que ratificaron su apoyo. Zelenski les informó sobre el contenido de su "productivo y extenso encuentro" con Trump, y destacó, además, que "lo más importante ahora es proteger tantas vidas como sea posible, garantizar la seguridad de Ucrania y fortalecernos a todos en Europa".
Alemania aboga por la redacción de un paz para Ucrania tras el último encuentro entre Trump y Zelenski
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha resaltado la necesidad de elaborar un plan de paz para Ucrania tras la reunión en Washington del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, de la cual fueron posteriormente informados varios líderes europeos. "Ucrania necesita ahora un plan de paz", tras la comunicación telefónica con Zelenski sobre el encuentro con Trump, donde quedó en el aire la discutida entrega de misiles Tomahawk estadounidenses, una estrategia que el presidente ruso, Vladimir Putin, consideraría como una agresión imperdonable por parte de Washington. El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha calificado por su parte de "constructiva" la reunión entre Trump y Zelenski antes de indicar que Merz y otros líderes europeos celebraron la "estrecha cooperación transatlántica" y subrayaron la urgencia de los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania.
Rusia derriba 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro. "Anoche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 41 drones ucranianos de ala fija", señala el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram. La mayoría de los ataques se produjeron en las regiones de Briansk (12 drones derribados), Kaluga (cinco) y Bashkiria (cinco), donde hoy mismo las autoridades regionales informaron sobre la explosión de una fábrica de armas, aunque desvinculan el incidente del ataque con drones ucraniano. Otros tres drones fueron interceptados sobrevolando la región de Moscú, otros dos sobre Bélgorod y Oriol y uno en Volgogrado, Kursk, Riazán, Tambov, Tula y Samara.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenzki, respaldó este viernes el mensaje de Trump sobre el conflicto con Rusia y aseguró que "debemos detenernos donde estamos" en relación a la necesidad de un alto al fuego inmediato. "El presidente tiene razón (...) y tenemos que detenernos donde estamos", afirmó el líder de Kiev durante una conferencia de prensa a inmediaciones de la Casa Blanca tras concluir su vista oficial a su homólogo estadounidense.
El traje de Zelenski
Donald Trump elogió este viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por llevar un traje "muy estiloso" durante la reunión entre ambos en la Casa Blanca. Sus palabras contrastan con lo ocurrido en un encuentro similar en febrero pasado, cuando Zelenski fue reprendido por visitar la Casa Blanca sin vestir traje.
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Davila 18/10/2025
- Una pista única en Europa para hacer surf en el asfalto
- «Villa de Pitanxo», punto y final al silencio
- La lluvia vuelve mañana y se queda una semana: no pasaba desde abril