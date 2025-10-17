Explota una bomba delante de la casa de un conocido periodista de investigación italiano

Una bomba ha destrozado en la noche del pasado jueves dos vehículos pertenecientes al periodista Sigfrido Ranucci, según han informado las autoridades italianas este viernes. El ataque, del que el informador salió ileso, se ha producido a las 22:17 horas y ha tenido lugar delante del portón de la casa del reportero en Pomezia, una localidad a apenas unos 50 kilómetros de Roma, en la región de Lacio.

El estallido también dañó la puerta de entrada de la vivienda y destruyó macetas y plantas cercanas. La hija de Ranucci había pasado por el lugar de la explosión solo media hora antes de la detonación. En cambio, Sigfrido acababa de regresar a casa. Entonces explotó la bomba, cuya fuerza fue tal que podría haber matado a cualquiera que pasara en ese momento, aunque afortunadamente eso no ocurrió y no ha habido heridos.

"Creen que se trata de un artefacto rudimental", ha dicho el periodista, tras el suceso. "Sin duda ha habido una serie de episodios de intimidación que se han producido y que siempre he denunciado. Sin duda existe un clima general de aislamiento y deslegitimación hacia mí y hacia toda la redacción de [programa de televisión] Report", ha añadido.

Hipótesis: crimen organizado

El suceso ha provocado gran conmoción en Italia porque Ranucci es uno de los principales periodistas de investigación del país. De hecho, es conocido por su trabajo en el programa Report, emitido por la cadena pública RAI 3. Allí, en los últimos años, ha destapado historias de corrupción, crimen organizado, mafia, poder político y económico, medio ambiente y ética pública. Por ello, desde hace ya una década, Ranucci vive bajo escolta policial.

Sin embargo, en este caso, por el momento se desconoce el motivo o la autoría de los hechos, aunque los investigadores barajan el delito de daños con agravante de método mafioso, según han informado los medios de comunicación italianos. Sobre el suceso están investigado la policía y los fiscales de la division Antimafia de Roma. Además, el presidente italiano, Sergio Mattarella, la primera ministra, Giorgia Meloni, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado su solidaridad con el periodista.

Mafiosos en la costa

No es del primer episodio de violencia contra periodistas ocurrido en la costa de la región del Lacio. Hace una década, la también periodista Federica Angeli, fue asimismo amenazada de muerte, agredida y puesta bajo escolta, por sus investigaciones sobre algunos grupos criminales que operaban en Ostia, una localidad a poca distancia del atentado de ahora contra Ranucci. Angeli, periodista de 'La Repubblica', tuvo luego que enfrentar un largo periplo judicial como víctima y testigo que acabó sólo en 2023, con la condena en vía definitiva por intento de violencia contra Armando Spada, el jefe criminal acusado.

En 2017, otro criminal, Roberto Spada (hermano de Armando), le rompió de un cabezazo a otro periodista de la RAI que había acudido a su gimnasio a interrogarle por el resultado de unas elecciones en las que se sospechaba que había apoyado al movimiento fascista CasaPound.