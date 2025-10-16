Veterano diplomático
Muere Jesús Silva Fernández, el exembajador de España en Venezuela que dio refugio al opositor antichavista Leopoldo López
El sevillano Jesús Silva Fernández, actual cónsul general español en Guadalajara (México), fallece a los 63 años de edad a causa de un infarto
Redacción
El diplomático español Jesús Silva Fernández, exembajador en Venezuela que dio refugio al líder opositor al madurismo Leopoldo López, falleció este miércoles a los 63 años de edad.
Así lo confirmó el Consulado General de España en la ciudad mexicana de Guadalajara, dónde ejercía como cónsul general desde hace apenas dos meses y medio.
Silva Fernández ha fallecido tras sufrir un infarto, informa Diario de Sevilla. El pasado 5 de octubre sufrió un ictus y, aunque estaba en fase de recuperación, su corazón no ha podido superar un nuevo episodio cardíaco que ha sido fatal.
El veterano diplomático sevillano tuvo una larga trayectoria como embajador en Venezuela (2017-2020), en Panamá (2010-2014) y en Jamaica (2005-2010), así como cónsul general en Rosario, Argentina, y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2021-2025).
No obstante, su etapa de mayor proyección fue en Caracas. Fue en ese período cuando Silva Fernández dio refugio a Leopoldo López, líder de la oposición antichavista. En 2018 fue expulsado de Venezuela cuando el régimen de Nicolás Maduro acusó al Gobierno español de injerencias en su política interior, si bien más tarde pudo regresar al país.
Suscríbete para seguir leyendo
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»