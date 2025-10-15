Rutte destaca la "unanimidad" de los aliados en el gasto de defensa y Robles pide "no sacar de contexto" las palabras de Trump

La OTAN destacó este miércoles la "unanimidad" de los 32 aliados en sus compromisos con la Alianza, y les instó a transformarlos en capacidades concretas e incrementar la compra de armas a Estados Unidos para transferírselas a Ucrania.

Los ministros de Defensa de la OTAN celebraron una reunión en la que acordaron seguir reforzando su capacidad para cumplir los compromisos adquiridos en la cumbre de La Haya el pasado junio de invertir más en defensa.

"Lo bueno es que en La Haya hubo unanimidad, los 32 (aliados), unanimidad total. España estuvo totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidades. Así que creo que es importante saberlo", indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa al término de la ministerial.

El político neerlandés se refirió así al objetivo comprometido en La Haya de llegar a invertir el 5% del PIB para 2035 (un 3,5% en inversión militar pura y un 1,5% en gastos relacionados) en defensa, con el cual se sufragarían las capacidades asignadas a cada aliado para seguir siendo capaces de garantizar la defensa colectiva en la OTAN. No obstante, España aseguró en esa cumbre que, con invertir un 2,1% de su PIB, podría cubrir el gasto de los objetivos de capacidades asignados.

Rutte puso este miércoles de relieve la "unanimidad" de los 32 aliados en esa cumbre y el "total acuerdo" de España con los objetivos asignados por la Alianza.

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que ha dicho que no va a gastar el 5% de su PIB en defensa, y aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza. Rutte elogió el papel de Trump en la cita de La Haya: "Fue extremadamente importante para convertir la cumbre de la OTAN en un éxito", enfatizó, y aseguró que, "sin él, nunca se habría llegado a ese resultado del 5%".

Explicó que, gracias a ese incremento del gasto militar, la Alianza podrá lograr los objetivos de capacidades necesarios en caso de que se active el artículo 5 del Tratado de Washington, sobre la defensa colectiva (en caso de un ataque a un aliado, los demás salen a defenderlo como si hubieran sido atacados en su territorio).

La meta es "hacer lo que sea necesario a fin de defendernos de los ataques de Rusia, el terrorismo o cualquier otra amenaza", resumió el ex primer ministro neerlandés, quien agregó otra razón para elevar a ese nivel el gasto en defensa: "Ahora estamos en igualdad de condiciones con Estados Unidos", apuntó.

"Fuera de contexto"

Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió "no sacar de contexto" las declaraciones de Trump. "Lo verdaderamente importante, que todo el mundo sabe, es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica, que es un aliado responsable, que es un aliado serio", dijo en declaraciones a la prensa.

Agregó que España tiene "más de 3.000 hombres y mujeres en misiones de la Alianza Atlántica" y está haciendo "un esfuerzo importantísimo en materia de inversión en defensa", en referencia a que este año "se ha cumplido el objetivo de llegar al 2%" del PIB en inversión militar.

Asimismo, Robles indicó que en las "intervenciones que ha habido" de Rutte y de "todos los intervinientes" no hubo menciones "a unas palabras" de Trump que, según la ministra, "tienen que ver más con una cierta política de preguntas concretas y específicas que se realizan" al mandatario estadounidense. "Pero aquí, precisamente, mejor que en ningún sitio, en el seno de la Alianza Atlántica, se sabe del compromiso de España", recalcó.

"España en 2025 ha cumplido su compromiso", añadió en referencia a que ha alcanzado el 2% del PIB en gasto militar, y dijo que lo que suceda en 2030 o 2035 "absolutamente nadie lo puede saber".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confió por su parte en que el nuevo compromiso de gasto en defensa acordado por la OTAN se transforme "pronto" en capacidades que refuercen la posición de la Alianza Atlántica. "Potencia de fuego. Eso es lo que se avecina, es lo que esperamos de la OTAN", dijo Hegseth en la sede de la Alianza.

Más armas de EEUU para Kiev

Además de debatir sobre la planificación del gasto y trazar una "hoja de ruta creíble hacia la sostenibilidad en lo que respecta al aumento de las inversiones en defensa", según explicó Rutte, los ministros abordaron su postura de disuasión y defensa.

Tras las recientes incursiones de drones e incluso cazas rusos en el espacio aéreo de aliados como Polonia o Estonia -que motivaron la puesta en marcha de "Centinela Oriental", una nueva misión de vigilancia en el flanco este-, los ministros hablaron de aplicar una serie de medidas adicionales contra los aparatos no tripulados.

"La Unión Europea y la OTAN están colaborando estrechamente y ambas conocemos nuestra fuerza", dijo Rutte, que negó "duplicaciones" preguntado por el "muro antidrones" que quiere desarrollar la UE.

Además, durante el almuerzo celebraron una reunión del Consejo OTAN-Ucrania con su homólogo ucraniano, Denís Shmigal, y Rutte se mostró confiado en que cada vez más aliados contribuyan a la llamada iniciativa "PURL", iniciada el pasado verano y que consiste en que aliados europeos y Canadá compren armamento estadounidense para enviar a Kiev.

Recordó que ya Alemania, Canadá, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Noruega han participado en la compra de armas a EEUU por valor de 2.000 millones de dólares, y destacó que más de la mitad de los aliados tienen previsto participar en la iniciativa.

"Nuestra expectativa hoy es que más países donen aún más, que compren aún más, para proporcionar a Ucrania los medios necesarios para llevar ese conflicto a una conclusión pacífica", subrayó Hegseth.