Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este miércoles el lanzamiento de cerca de 115 drones por parte del Ejército ruso contra varios puntos del país y han asegurado haber derribado más de 85 aparatos, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños de esta nueva oleada de ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022. La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han derribado 86 de los 113 drones lanzados por las tropas rusas, si bien han confirmado el impacto de 26 aparatos en once ubicaciones. "El ataque continúa, aún hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)", ha advertido.
El secretario de Guerra de Estados Unidos pide a los aliados de la OTAN comprar más armas estadounidenses para Ucrania
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó este miércoles a los países de la OTAN a incrementar la compra de armas de fabricación estadounidense para enviar a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL, impulsada por la OTAN y Washington este verano. “Nuestra expectativa hoy es que más países donen aún más, que compren aún más, para proporcionar a Ucrania los medios necesarios para llevar ese conflicto a una conclusión pacífica”, indicó Hegseth en una breve declaración a la prensa sin preguntas junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. El jefe del Pentágono participa hoy en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, a la que seguirá a continuación un encuentro del grupo de contacto que reúne a una cincuentena de países en apoyo de Ucrania (conocida como Ramstein por la ciudad alemana en que se reunió por primera vez).
Rusia derriba 59 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 59 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram. Según el parte castrense, 39 de los aparatos no tripulados derribados anoche fueron destruidos sobre las cinco regiones fronterizas con Ucrania. Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron cuatro drones sobre Crimea y otros tres sobre el mar Negro, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.
Los ataques rusos provocan cortes de luz en nueve regiones ucranianas
Los ataques rusos de la noche pasada contra las infraestructuras eléctricas de Ucrania han obligado a introducir cortes de electricidad de emergencia en nueve de las regiones del país invadido, según informó este martes el Ministerio de Energía.
Debido a la situación difícil provocada en la red eléctrica por los bombardeos rusos se han aplicado interrupciones de emergencia en Sumi (norte), Járkov (noreste), Poltava y Dnipropetrovsk (centro) y parcialmente en Kiev, Kirovograd y Cherkasi (centro).
Zelenski despoja al alcalde de Odesa de su nacionalidad ucraniana, según medios
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha despojado de su nacionalidad ucraniana al alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, después de que una comisión oficial estableciera que el regidor de esta ciudad portuaria en el mar Negro posee también la nacionalidad rusa, según informan varios medios ucranianos.
La decisión descalifica automáticamente a Trujánov para seguir ocupando el cargo de alcalde, lo que crearía un vacío de poder sin precedentes en tiempos de guerra en una ciudad de la importancia de Odesa.
Al menos 62 heridos en ataques del Ejército ruso sobre la provincia de Járkov en el último día
Las autoridades de la provincia ucraniana de Járkov han denunciado este martes que al menos 62 personas han resultado heridas en el último día debido a los ataques ha que lanzado el Ejército ruso sobre varios puntos de la provincia, ubicada en el este de Ucrania. El gobernador, Oleg Sinegubov, ha detallado que la capital homónima de Járkov y otras ocho localidades, entre ellas Kupiansk, han sido objetivo de los bombardeos rusos, que para ello ha utilizado una veintena de drones y bombas guiadas KAB. Sinegubov ha informado de que se ha visto dañada infraestructura civil, así como del traslado de más 7.360 personas. El Ejército ruso ha intensificado sus ataques sobre una de las pocas zonas del este del país que más de dos años y medio después del inicio de la invasión no han sido ocupadas por las fuerzas de Moscú.
Berlín considera que ha llegado la hora del diálogo Moscú-Kiev
El ministro de Exteriores de Alemania, el conservador Johann Wadephul, consideró este martes que ha llegado la hora de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dialogue con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz. "Ha llegado el momento de recordar la importante oferta del presidente de Estados Unidos, que hasta ahora no ha sido respondida por el presidente Putin, para entablar un diálogo con Ucrania”, dijo Wadephul en rueda de prensa en Bucarest, tras reunirse con su homóloga rumana, Oana Toiu, en alusión a los fallidos intentos del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de promover un encuentro directo entre Putin y Zelenski.
Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de cien drones contra su territorio por parte de Rusia
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este martes el lanzamiento de cerca de un centenar de drones por parte del Ejército ruso contra distintos puntos del país, incluidos unos 70 que han sido interceptados, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado en Telegram que las tropas rusas han llevado a cabo ataques en las últimas horas con un total de 96 drones, entre ellos 60 de tipo kamikaze, al tiempo que ha afirmado que 69 de los aparatos han sido derribados "en el norte, sur, este y centro del país".
Al menos cuatro heridos y parte de Járkov sin luz tras un bombardeo ruso
Un ataque ruso con bombas guiadas de precisión KAB ha herido este lunes al menos a cuatro personas y dejado sin electricidad a tres distritos de la ciudad ucraniana de Járkov, obligando al traslado de más de medio centenar de pacientes ingresados en un hospital de la segunda mayor urbe del país. "El enemigo ha golpeado Járkov con KABs", ha afirmado el alcalde de la ciudad, Ígor Terejov, a través de su canal de Telegram, en el que ha informado también de un "gran incendio" en el distrito de Saltiv a causa del bombardeo.
Trump recibirá a Zelenski este viernes en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que este viernes, 17 de septiembre, se reunirá en Washington con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha avanzado que durante su visita al país norteamericano mantendrá encuentros con representantes de compañías energéticas y de defensa, así como con legisladores estadounidenses. El jefe de la Casa Blanca ha confirmado el anuncio de Zelenski al ser preguntado por la prensa al término de la cumbre en Sharm el Sheij, Egipto, sobre el futuro de la Franja de Gaza, en unas declaraciones en las que además ha subrayado que el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, "es respetado por Rusia (y) Ucrania".
