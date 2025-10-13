Sarkozy entrará el día 21 de octubre en la cárcel por la financiación libia en su campaña de 2007

Nicolas Sarkozy ya tiene fecha de entrada en prisión. El próximo 21 de octubre, el expresidente de Francia ingresará en el centro penitenciario de La Santé de París para cumplir cinco años de cárcel por asociación ilícita en el 'affaire Gadafi', convirtiéndose en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado por un delito cometido durante su mandato.

Desde primera hora de la mañana de este lunes, decenas de cámaras rodeaban el Tribunal de París para obtener la imagen del día del condenado entrando en el edificio. Sin embargo, nadie logró captar ese momento. Ni rastro de Sarkozy entrando o saliendo del Palacio de Justicia.

Los abogados del expresidente ya han presentado un recurso de apelación de la sentencia dictada el pasado 25 de septiembre. No obstante, el presidente deberá ingresar en prisión la próxima semana, puesto que el Tribunal de París dictó su ingreso inmediato, con suspensión de la ejecución ante "la gravedad excepcional de los delitos cometidos". Pese a que su pena aún puede verse reducida durante el proceso de apelación, el exmandatario deberá dormir en prisión, aunque "con la cabeza bien alta", según dijo él mismo nada más hacerse pública la condena hace unas semanas. El tribunal de apelación tendrá un plazo máximo de dos meses parar resolver.

Según la sentencia, el expresidente es culpable de conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo. Sarkozy fue jefe del Estado entre 2007 y 2012.

Cárcel célebre

La prisión de la Santé es conocida por haber albergado a importantes personalidades y criminales, como Philippe Pétain, Bernard Tapie, el exdictador panameño, Manuel Noriega, o el terrorista de ETA, Josu Ternera. Situada en el distrito 14 de París, este centro penitenciario cuenta con una sección para personas vulnerables, lugar donde el expresidente dormirá debido a su avanzada edad (70 años) y su condición de antiguo jefe de Estado. Esto no significa que "tenga un trato preferencial", declaró para BFMTV el secretario de justicia de Force Ouvrière, Hugo Vitry.

Sarkozy no será el único que cumplirá condena por el 'caso Gadafi'. A su lado estará el exministro Brice Hortefeux, condenado a dos años de prisión, aunque en su caso, podría beneficiarse de la pulsera electrónica. También, su exjefe de gabinete Claude Guéant, declarado culpable de corrupción pasiva y condenado a seis años de cárcel sin orden judicial por motivos de salud.

El calvario judicial del expresidente no termina el 21 de octubre. Sarkozy tiene una cita con la justicia el próximo 26 de noviembre, cuando el Tribunal de Casación deberá pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por sus abogados sobre el 'caso Bygmalion', en el que fue condenado a un año de prisión, de los cuales seis meses son firmes.