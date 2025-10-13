Maduro llama "demoníaca" a Corina Machado durante un acto para crear milicias indígenas en América Latina

"Aquí no se rinde nadie, carajo, aquí vamos para adelante en resistencia permanente". Nicolás Maduro respondió de manera elusiva a la novedad que perturba al Palacio de Miraflores: el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El galardón ha provocado indigestiones en cadena en el 'madurismo' porque creen que llegó cuando se pensaba que la dirigente de derechas había iniciado un inexorable declive después de haber llevado a la oposición a un callejón sin aparente salida. La 'Sayona', como la llaman Maduro y Diosdado Cabello, el número dos del Gobierno en su condición de ministro de Interior y Justicia, con un apodo que remite al folclore popular, ha adquirido desde el pasado viernes un relieve político inesperado. "Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la 'sayona'", dijo no obstante el presidente, con inocultable enojo y poco apego a las estadísticas.

Ahora, la líder de Vente Venezuela no solo recupera su centralidad en medio de la escalada entre Washington y Caracas. Se convierte en una traductora legitimada internacionalmente de los discursos de Donald Trump sobre Maduro que el frente interno suele escuchar con rechazo, temor o recelo. Su dedicatoria del premio al magnate republicano no hizo más que reforzar la consideración del Ejecutivo de que será imposible disociar a la figura de Corina Machado del contexto de corte beligerante.

Maduro encabezó el domingo la Gran Marcha en Caracas por el 'Día de la Resistencia Indígena y en defensa de la paz' que sustituye a la efeméride tradicional del 12 de octubre por un acto de reivindicación de las luchas anticoloniales. Su aparición, la primera desde que llegaron para el madurismo las peores noticias desde Oslo. "Aquí no queremos ser esclavos de los gringos", dijo, al asociar un episodio histórico con una novedad política.

"Resistir", el padrenuestro estatal

El verbo "resistir" se ha convertido en una suerte de padrenuestro estatal. "La orden está dada. A ganar la paz, a ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares y defender el derecho a la vida del pueblo humilde, del pueblo de a pie, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra juventud".

Desde comienzos de septiembre baten los tambores de guerra en Venezuela. El primer toque vino con el hundimiento de una lancha en el Caribe sur y la caracterización de Maduro como un "narcoterrorista". A partir de ese hecho, Maduro declaró el "estado de conmoción externa" y ha movilizado a la Milicia Nacional Bolivariana, además de las estructuras tradicionales castrenses. El 12 de octubre fue la fecha de bautismo de la Milicia Nacional Bolivariana Indígena, anunciada con un convite que trasciende el territorio. Maduro estimó oportuno que conformar "Brigadas Milicianas Internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Suramérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario". La necesidad surge de una "confrontación entre dos mundos: el mundo de ellos, los imperialistas, con sus ambiciones, con su racismo decadente, y nosotros desde acá con nuestra resistencia milenaria victoriosa".

Más allá de las tribunas, en los sigilosos entreveros de la diplomacia, Maduro ha intentado sin suerte hasta ahora de llegar a un entendimiento con Trump. De acuerdo con el periódico 'The New York Times', el "presidente obrero" ofreció "una participación dominante" de Estados Unidos "en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela". El ofrecimiento incluyó además revertir el flujo de comercio con China, así como la reducción de los contratos energéticos y mineros con empresas Pekín e incluso Rusia.

Nueva ofensiva

El Nobel a Machado introdujo un nuevo factor en la crisis interna. Según la dirigente, quien dice encontrarse en una situación de clandestinidad, el próximo premio "será la libertad" de su país. En un video que compartió en redes sociales sostuvo que la distinción no es solo para ella sino aquellos "que no se rinden nunca" y "eligen la libertad como camino a la paz, cuando todo los empuja al odio". Los organismos defensores de derechos humanos, que no siempre coincidieron con sus posiciones radicales, encuentran en el galardón un respaldo a su trabajo silencioso y permanentemente hostigado.

Machado se presenta desde el viernes pasado como un problema para el arco progresista latinoamericano que no necesariamente avala las políticas de Maduro. "Sin comentarios", dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Sus colegas de Brasil y Chile, Luiz Inacio Lula da Silva y Gabriel Boric se llamaron a silencio.

Fue otra vez el colombiano Gustavo Petro quien tomó la palabra. "Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos".