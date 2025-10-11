Asciende a 29 la cifra de muertos por fuertes lluvias en México

Las fuertes lluvias que han azotado a México en las últimas horas han dejado al menos 29 personas fallecidas, así como diversos daños materiales y en infraestructura, según informaron las autoridades este viernes.

Las víctimas mortales se han reportado en los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1), y en el estado oriental de Veracruz (3).

En Puebla, la cifra de fallecidos se elevó a nueve, como consecuencia de deslaves de cerros que sepultaron viviendas en la Sierra Norte del estado, según informó el Gobierno del estado.

No obstante, las autoridades precisaron que la cifra podría modificarse en las próximas horas debido a que una decena de personas, que se encontraban en las viviendas afectadas, aún están en calidad de desaparecidas.

Además, el Gobierno de Puebla informó de daños en 38 municipios y 66 comunidades, la mayoría de ellos de zonas serranas donde habitan grupos indígenas y campesinos, así como una treintena de tramos carreteros y caminos afectados, que han dejado a miles de personas incomunicadas.

En Veracruz, asentado en el Golfo de México, subió a tres el número de muertos, en los municipios de Los Reyes (zona montañosa central), Papantla y Poza Rica, ubicados en la región norte del estado, donde se han presentado la mayoría de afectaciones por el temporal.

La primera víctima confirmada fue un policía municipal de Papantla que murió ahogado cuando intentaba salvar a ciudadanos.

Horas después, se notificó el fallecimiento de un doctor que viajaba en un vehículo y fue arrastrado por la corriente de un río en el municipio de Los Reyes, y de una estudiante que murió ahogada en una vivienda de Poza Rica, donde miles de ciudadanos quedaron atrapados por la corriente del Río Cazones.

En ese estado, las autoridades locales han reportado afectaciones en 48 municipios, donde las fuerzas armadas y navales mantienen activos sus planes especiales de ayuda a la población en caso de desastres.

Previamente, en Hidalgo, las autoridades habían informado de 16 personas fallecidas en derrumbes en los municipios de Tenango y Zacualtipán.

Mientras que en Querétaro, un menor murió por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, según informó esta mañana la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Daños materiales en infraestructura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en un mensaje en X que "las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales" en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí (centro), Querétaro y Veracruz.

La mandataria mexicana anunció además el despliegue de 3.300 agentes de la Marina en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.

Según las autoridades meteorológicas, las recientes lluvias han afectado a 31 de los 32 estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Raymond seguirá provocando precipitaciones en las próximas horas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit (oeste).

Además, los remanentes de la tormenta Priscilla ocasionarán lluvias en Baja California Sur y Baja California.